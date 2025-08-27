В МЧС рассказали об отсутствии жертв после землетрясения в Дагестане

Жертв и разрушений после сильного землетрясения в Дагестане нет. Об этом сообщило главное управление МЧС по республике.

Ранее стало известно, что в районе Каспийского моря произошли мощные подземные толчки. По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали в 41 км северо-западнее дагестанского Дербента.

«Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали», — подчеркнули в МЧС.

Социальные, культурные и бытовые объекты работают в штатном режиме. Землетрясение на поверхности ощущалось по всей территории Дагестана.

