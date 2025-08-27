В МЧС рассказали об отсутствии жертв после землетрясения в Дагестане
Жертв и разрушений после сильного землетрясения в Дагестане нет. Об этом сообщило главное управление МЧС по республике.
Ранее стало известно, что в районе Каспийского моря произошли мощные подземные толчки. По сведениям Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC), землетрясение магнитудой 6,0 зарегистрировали в 41 км северо-западнее дагестанского Дербента.
«Жертв и разрушений нет, на телефоны экстренных служб звонки с жалобами о разрушениях от населения не поступали», — подчеркнули в МЧС.
Социальные, культурные и бытовые объекты работают в штатном режиме. Землетрясение на поверхности ощущалось по всей территории Дагестана.
Ранее в провинции Центральный Сулавеси в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,0, пострадали 29 человек, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МЧС рассказали об отсутствии жертв после землетрясения в Дагестане
- СМИ: Запад создаст на Украине три линии обороны
- Уиткофф: Путин хочет мира на Украине
- В Госдуме заявили, что за передачу sim-карт третьим лицам с 1 сентября грозит штраф
- Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине близится к завершению
- Составлен рейтинг городов по качеству обслуживания в общепите
- Пострадавших при попытке спасти альпинистку Наговицыну отправят в Москву
- Сеть «Лента» намерена приобрести гипермаркеты «О’кей»
- Минимум семь жилых домов повреждены в Ростове-на-Дону обломками БПЛА
- Предложено отказаться от индексации маткапитала на первенца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru