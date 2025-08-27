СМИ: Запад создаст на Украине три линии обороны

Западные страны рассматривают возможность создания на Украине как минимум три «линии обороны» в рамках урегулирования конфликта, сообщает Financial Times.

«Коалиция желающих» готова ввести силы сдерживания на Украину

По данным издания, Запад составил план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Киева и Москвы.

Украинскую границу будут защищать ВСУ, вооруженные и подготовленные Североатлантическим альянсом. «Силы сдерживания» Европы будут находиться дальше в качестве «третьей линии обороны».

Кроме того, Запад обсуждает отправку на Украину 4-5 бригад в рамках «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

