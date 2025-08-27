СМИ: Запад создаст на Украине три линии обороны

По данным издания, Запад составил план, который будет предусматривать создание демилитаризованной зоны, патрулируемой нейтральными миротворческими войсками из третьей страны, по согласованию Киева и Москвы.

Украинскую границу будут защищать ВСУ, вооруженные и подготовленные Североатлантическим альянсом. «Силы сдерживания» Европы будут находиться дальше в качестве «третьей линии обороны».

Кроме того, Запад обсуждает отправку на Украину 4-5 бригад в рамках «коалиции желающих», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

