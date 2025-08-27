Трамп заявил о снижении числа преступлений в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп заявил о снижении количества преступлений в Вашингтоне. Об этом он написал в соцсети Truth Social.
«Число преступлений в Вашингтоне снижается! Получился невероятный прогресс!» - указал политик.
Кроме того, Трамп рассказал, что вместе со спикером палаты представителей Майком Джонсоном, лидером сенатского большинства Джоном Тьюном и другими республиканцами работает над «комплексным законом о преступности». Что именно войдет в документ, не уточняется.
Ранее СМИ сообщили, что в 19 штатах США будут дислоцированы почти 1,7 тысячи бойцов Национальной гвардии для противодействия преступности и борьбы с нелегальными мигрантами, пишет Ura.ru.
