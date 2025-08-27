Над пятью регионами сбили 26 украинских беспилотников
27 августа 202507:30
Российские военные нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ за прошедшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечает ведомство.
Так, 15 дронов сбили в Ростовской области, четыре – в Орловской, три – в Белгородской. Еще по два беспилотника уничтожили над Брянской и Курской областями.
Ранее в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел пожар на крыше многоэтажного дома, по меньшей мере семь зданий получили повреждения, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Над пятью регионами сбили 26 украинских беспилотников
- В МЧС рассказали об отсутствии жертв после землетрясения в Дагестане
- СМИ: Запад создаст на Украине три линии обороны
- Уиткофф: Путин хочет мира на Украине
- В Госдуме заявили, что за передачу sim-карт третьим лицам с 1 сентября грозит штраф
- Лула да Силва заявил, что конфликт на Украине близится к завершению
- Составлен рейтинг городов по качеству обслуживания в общепите
- Пострадавших при попытке спасти альпинистку Наговицыну отправят в Москву
- СМИ: Сеть «Лента» намерена приобрести гипермаркеты «О’кей»
- Минимум семь жилых домов повреждены в Ростове-на-Дону обломками БПЛА
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru