Над пятью регионами сбили 26 украинских беспилотников

Российские военные нейтрализовали 26 беспилотников ВСУ за прошедшую ночь. Об этом рассказали в Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отмечает ведомство.

Так, 15 дронов сбили в Ростовской области, четыре – в Орловской, три – в Белгородской. Еще по два беспилотника уничтожили над Брянской и Курской областями.

Ранее в Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА произошел пожар на крыше многоэтажного дома, по меньшей мере семь зданий получили повреждения, пишет Ura.ru.

