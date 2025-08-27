МЧС Киргизии: Россиянку Наговицину признали пропавшей без вести

«Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести», — отметил собеседник агентства.

Чаргынов добавил, что сейчас невозможно добраться в горы и узнать, жива ли россиянка.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства связаться с МЧС и принять меры для установления всех обстоятельств ЧП с Наговициной и помощи в ее спасении, пишет Ura.ru.

