МЧС Киргизии: Россиянку Наговицину признали пропавшей без вести
Российскую альпинистку Наталью Наговицину, которая осталась в горах Киргизии из-за травмы, официально признали пропавшей без вести. Об этом заявил глава управления по работе со СМИ и населением МЧС республики Адиль Чаргынов в беседе с РИА Новости.
«Она признана пропавшей без вести. По закону, если невозможно узнать, жив ли человек, что с ним сейчас, он автоматически считается пропавшим без вести», — отметил собеседник агентства.
Чаргынов добавил, что сейчас невозможно добраться в горы и узнать, жива ли россиянка.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства связаться с МЧС и принять меры для установления всех обстоятельств ЧП с Наговициной и помощи в ее спасении, пишет Ura.ru.
