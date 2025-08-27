Мантуров рассказал об эффекте для бюджета РФ из-за снижения ставки Центробанка

Снижение ключевой ставки Банка России позволяет российскому бюджету сэкономить на субсидиарной поддержке. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Он напомнил, что в текущем году ставка Центробанка снизилась на три процентных пункта - с 21% до 18%. Это в первую очередь дает оптимизацию бюджетных расходов.

«Один процентный пункт - это примерно 200 млрд рублей субсидиарной поддержки. За счет снижения ключевой ставки бюджет экономит средства на этих решениях Центробанка, и я очень надеюсь, что в этом году тенденция должна сохраниться», — рассказал Мантуров в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову.

Первый вице-премьер подчеркнул, что власти в первую очередь концентрируют меры поддержки на отраслях, на которых основаны нацпроекты технологического лидерства, «по которым приняты решения президентом» и даны поручения главой правительства.

Между тем директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Ганган заявил, что ключевую ставку не будут снижать до конца года без замедления инфляции и при ухудшении геополитической ситуации, пишет Ura.ru.

