European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном

Спортсмены из России смогут выступать на международных соревнованиях под эгидой Европейской федераций водных видов спорта (European Aquatics) с флагом и гимном. Об этом сообщает RT.

В федерации уточнили, что допуск касается юношеских и молодежных соревнований, как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Отмечается, что в турнирах среди взрослых спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему смогут участвовать только в нейтральном статусе.

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что с флагом и гимном разрешили выступать российским пятиборцам в возрастных группах U15, U17 и U19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

