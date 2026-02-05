European Aquatics разрешила российским юниорам выступать с флагом и гимном

В федерации уточнили, что допуск касается юношеских и молодежных соревнований, как в индивидуальных, так и в командных дисциплинах.

Отмечается, что в турнирах среди взрослых спортсмены с российскими или белорусскими паспортами по-прежнему смогут участвовать только в нейтральном статусе.

Ранее глава Минспорта РФ Михаил Дегтярёв заявил, что с флагом и гимном разрешили выступать российским пятиборцам в возрастных группах U15, U17 и U19, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

