Уйти или остаться. Договор по открытому небу стал точкой раздора между РФ и США

Россия не намерена покидать Договор по открытому небу, даже если на такой шаг пойдут американские власти. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Известиям». «Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — сказал дипломат.

Однако, как признался, Рябков, у Москвы нет четкой уверенности, что Вашингтон действительно намерен выйти из соглашения, несмотря на сообщения СМИ.

Ранее The Wall Street Journal уверила читателей, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу».

Противоположное мнению Рябкова высказал в эфире НСН глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Он считает, что Россия обязана отвечать симметрично.

«Меры могут быть только зеркальные. Закрытие для соответствующих американских специалистов российских пространств. Если с нами не будут сотрудничать, мы, совершенно точно, тоже не будем идти навстречу», - отметил он.

В свою очередь, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН обвинил США в разрушении конструкции мировой стратегической стабильности. По его мнению, последние действия США говорят о том, что под угрозой находится и договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.