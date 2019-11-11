Уйти или остаться. Договор по открытому небу стал точкой раздора между РФ и США
Законодатели и дипломаты в эфире НСН обсуждают возможный выход США из Договора по открытому небу, но приходят к диаметрально противоположным выводам о том, как реагировать России на этот шаг.
Россия не намерена покидать Договор по открытому небу, даже если на такой шаг пойдут американские власти. С таким заявлением выступил замминистра иностранных дел Сергей Рябков в интервью «Известиям». «Мы считаем договор важным элементом, который особенно в нынешней ситуации стабилизирует многие процессы. Варианты действий есть разные, однако мы не можем просто взять и поступить зеркально», — сказал дипломат.
Однако, как признался, Рябков, у Москвы нет четкой уверенности, что Вашингтон действительно намерен выйти из соглашения, несмотря на сообщения СМИ.
Ранее The Wall Street Journal уверила читателей, что американский президент Дональд Трамп подписал документ, «свидетельствующий о его намерении вывести США из Договора по открытому небу».
Противоположное мнению Рябкова высказал в эфире НСН глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Он считает, что Россия обязана отвечать симметрично.
«Меры могут быть только зеркальные. Закрытие для соответствующих американских специалистов российских пространств. Если с нами не будут сотрудничать, мы, совершенно точно, тоже не будем идти навстречу», - отметил он.
В свою очередь, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН обвинил США в разрушении конструкции мировой стратегической стабильности. По его мнению, последние действия США говорят о том, что под угрозой находится и договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.
«Это звенья одной цепи, в том числе инициатива о прекращении Договора о ракетах средней и малой дальности, когда американцы то ли из-за денег, то ли из-за неудержимой тяги постоянного доминирования в экономике и военной сфере, прекратили эти соглашения. Они приводят к главной проблеме – заканчивается срок Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Американцы начинают пугать весь мир. Обама говорил об этом на словах, что "мы избранные, как мы скажем, так и будет". При Трампе администрация начала это демонстрировать, игнорируя ООН, международное законодательство. Они рушат конструкцию мировой стратегической стабильности», - сказал сенатор.
Но есть надежды у экспертов, что даже с выходом США из Договора по открытому небу, он не развалится: в нем по-прежнему будут участвовать 33 страны. Принципиальным же станет вопрос, как в данном контексте будут действовать европейские союзники Вашингтона.
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