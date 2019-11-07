Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу. Подробности

Россия готова ответить на возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ранее в СМИ сообщалось, что документ о намерении выйти из договора подписал президент США Дональд Трамп. Каким может быть ответ Москвы на это, Ермаков не уточнил.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН пояснил, что имел в виду дипломат.

«Меры могут быть только зеркальные. Закрытие для соответствующих американских специалистов российских пространств. Если с нами не будут сотрудничать, мы, совершенно точно, тоже не будем идти навстречу», - отметил он.