Россия ответит на выход США из Договора по открытому небу. Подробности
Глава комитета по международным делам Совета Федерации в эфире НСН объяснил, чего добивается Вашингтоном отказом от взаимных наблюдательных полетов.
Россия готова ответить на возможный выход США из Договора по открытому небу (ДОН), заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Ранее в СМИ сообщалось, что документ о намерении выйти из договора подписал президент США Дональд Трамп. Каким может быть ответ Москвы на это, Ермаков не уточнил.
Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев в эфире НСН пояснил, что имел в виду дипломат.
«Меры могут быть только зеркальные. Закрытие для соответствующих американских специалистов российских пространств. Если с нами не будут сотрудничать, мы, совершенно точно, тоже не будем идти навстречу», - отметил он.
Сенатор подчеркнул, что с политической точки зрения американцам, которые делают ставку на достижение одностороннего военного превосходства по всем видам вооружений – это записано черным по белому во многих американских доктринах, договор об открытом небе, как очень эффективная мера транспарентности, прозрачности действий сторон, укрепления доверия, оказывается излишним.
«Потому что он не соответствует логике поведения США. Дело не в том, что американцы уже сейчас собираются что-то скрывать, но уверен, что они намерены предпринимать серьезные действия и в обход Договора о ракетах средней и меньшей дальности, уже ушедшего в историю, и в обход Договора о стратегических наступательных вооружениях, который вот-вот уйдет в историю, и в обход многих других международных обязательств США. Поэтому логика поведения американской стороны весьма прозрачна и крайне опасна с точки зрения сохранения договоренностей в сфере сохранения стратегической стабильности и контроля над вооружениями», - заключил парламентарий.
Напомним, о том, что США планируют выйти из ДОНа, стало известно 8 октября. В администрации Дональда Трампа хотят отказаться от выполнения этого договора под предлогом его нарушения со стороны России.
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