Договора не будет. Почему Москва не нашла возможным заключить замену ДСНВ в срок?

Подготовить и заключить новый договор на смену ДСНВ — СНВ-3 не получится в оставшийся срок. Об этом заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Леонтьев. Он напомнил, что срок договора истекает 5 февраля 2021 года, а оставшегося времени не хватит, чтобы выработать полноценный документ на замену.

Дело в том, что США хотят включить в новый договор новейшие вооружения России, с чем Москва, в свою очередь, не согласна. Поэтому слова представителя МИД РФ следует рассматривать именно как ответ на это желание Вашингтона, озвученное накануне кандидатом в послы США в Москве, заметил в эфире НСН главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Фёдор Лукьянов.

«Речь идёт о продлении существующего договора. А для этого вообще ничего не нужно делать. Но я так понимаю, что реакция нашего представителя МИДа — это ответ на слова, которые прозвучали накануне на слушаниях в сенате США, где утверждалась кандидатура нового посла в Москве Джона Салливана. И он тогда сказал, что если и надо сохранять договор СНВ, то в него надо включать новые виды вооружения, которые Россия создала. Соответственно, наш представитель МИД на это реагирует. Это было и так понятно, но он официально сказал, что ни о каких новых договорах речи быть не может», — объяснил Лукьянов.

Кроме того, никто из сторон, по его словам, пока не выражал чёткого желания заключить новый договор взамен истекающего.