Сенатор: Следом за Договором по открытому небу США «похоронят» СНВ-3
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН обвинил США в разрушении конструкции мировой стратегической стабильности.
Россия предпримет ответные меры в случае выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, не уточнив, о каких именно мерах идет речь. В конце октября СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп находится на пороге подписания заявления о выходе страны из ДОН.
Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что последние действия США говорят о том, что под угрозой находится и договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.
«Это звенья одной цепи, в том числе инициатива о прекращении Договора о ракетах средней и малой дальности, когда американцы то ли из-за денег, то ли из-за неудержимой тяги постоянного доминирования в экономике и военной сфере, прекратили эти соглашения. Они приводят к главной проблеме – заканчивается срок Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Американцы начинают пугать весь мир. Обама говорил об этом на словах, что "мы избранные, как мы скажем, так и будет". При Трампе администрация начала это демонстрировать, игнорируя ООН, международное законодательство. Они рушат конструкцию мировой стратегической стабильности», - сказал сенатор.
Договор СНВ-3 между РФ и США вступил в силу в 2011 году. Он действует 10 лет с возможностью продления еще на пять лет. Документ предусматривает сокращение сторонами ядерных боезарядов до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.
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