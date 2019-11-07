Сенатор: Следом за Договором по открытому небу США «похоронят» СНВ-3

Россия предпримет ответные меры в случае выхода США из Договора по открытому небу (ДОН). Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) МИД России Владимир Ермаков, не уточнив, о каких именно мерах идет речь. В конце октября СМИ сообщали, что президент США Дональд Трамп находится на пороге подписания заявления о выходе страны из ДОН.

Член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил в эфире НСН, что последние действия США говорят о том, что под угрозой находится и договор СНВ-3, срок действия которого истекает в 2021 году.