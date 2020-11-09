Лавров и Шойгу уйдут? Политологи предрекли новые отставки в правительстве

Опрошенные НСН политологи не исключили дальнейших перестановок в правительстве страны. Так, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что перестановки могут продолжиться после выборов в Госдуму.

«Весьма вероятны перестановки в правительстве по итогам выборов Государственную Думу. Они не обязательны, но, как я думаю, когда измениться политическая конфигурация парламента, вероятность этого достаточно высока, возможно, это повлечет изменение расклада в правительстве», - сказал он.

Политолог Дмитрий Орешкин в свою очередь в эфире НСН заявил, что уйти могут глава российского МИД Сергей Лавров вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.

«Вовсе не факт, что с Лавровым и Шойгу ничего не произойдет в ближайшее время, но это зона ответственности президента России», - сказал Орешкин.