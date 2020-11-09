Лавров и Шойгу уйдут? Политологи предрекли новые отставки в правительстве
Перестановки в российском кабмине могут продолжиться после выборов в Госдуму, затронув МИД и Минобороны, рассказали опрошенные НСН политологи.
Президент России Владимир Путин уволил главу Минтранса Евгения Дитриха, главу Минприроды Дмитрия Кобылкина и главу Минстроя Владимира Якушева. Последний займет пост полномочного представителя в Уральском федеральном округе вместо Николая Цуканова.
В то же время премьер-министр России Михаил Мишустин предложил назначить главу Минэнерго Александра Новака новым вице-премьером, который будет курировать ТЭК и промышленность. Вместо Новака министром энергетики, по всей видимости, станет глава «Русгидро» Николай Шульгинов.
Опрошенные НСН политологи не исключили дальнейших перестановок в правительстве страны. Так, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко отметил, что перестановки могут продолжиться после выборов в Госдуму.
«Весьма вероятны перестановки в правительстве по итогам выборов Государственную Думу. Они не обязательны, но, как я думаю, когда измениться политическая конфигурация парламента, вероятность этого достаточно высока, возможно, это повлечет изменение расклада в правительстве», - сказал он.
Политолог Дмитрий Орешкин в свою очередь в эфире НСН заявил, что уйти могут глава российского МИД Сергей Лавров вместе с министром обороны Сергеем Шойгу.
«Вовсе не факт, что с Лавровым и Шойгу ничего не произойдет в ближайшее время, но это зона ответственности президента России», - сказал Орешкин.
Политолог отметил, что Лавров не проводит самостоятельной внешней политики, а подчиняется решениям, которые разрабатывает администрация президента.
«Генератор внешней политики у нас находится на Старой площади, а не в здании МИД, и это многим известно. Да, Лавров может какие-то слова произносить и с кем-то встречаться, но в реальности политика формируется в администрации президента. Так что если Лаврова отправят в отставку, то это только такое символическое действие, потому что от него мало что зависит, а сделать это могут в любой момент, как только главный начальник решит, что пришла пора. Но пока никаких поводов для этого нет, как и знаков, ведь если это случится, то только как гром среди ясного неба в рамках традиционной путинской политики», - рассуждает Орешкин.
Он также заметил, что нечасто в СМИ в последнее время появляется Шойгу. «Но это, скорее всего, абсолютно правильно, потому что не надо вызывать ревность своего начальника частым появлением на публике. Как умный человек он понимает, что надо иногда спрятаться под плинтус. Да и Лавров не часто блистает, потому что первое лицо, по-видимому, испытывает раздражение систематическое – что-то ничего не получается у этого первого лица, кто-то за это должен ответить», - предполагает политолог.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина. Согласно документу, премьер-министр, его заместители и федеральные министры назначаются главой государства после их утверждения Госдумой.
Министры так называемого «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом России после консультаций с Советом Федерации. Теперь уход премьер-министра не ведет к автоматической отставке членов кабмина – президент может сменить премьера, однако сохранить прежнее правительство.
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