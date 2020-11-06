Люди Медведева. Перестановкам в правительстве нашли объяснение
Гендиректор Института региональных проблем в эфире НСН рассказал, с чем могут быть связаны возможные отставки трех федеральных министров.
В пятницу газета «Коммерсант» сообщила, что три федеральных министров могут уже в ближайшее время уйти в отставку в России. По данным издания, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев должен получить должность полпреда президента в Уральском федеральном округе, сменив на этом посту Николая Цуканова.
Также утверждается, что министр транспорта Евгений Дитрих вместо кабинета в Москве может получить должность губернатора Белгородской области. Кроме того, собеседники издания говорят о грядущей отставке главы Минприроды Дмитрия Кобылкина.
Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил возможные отставки сменой поколений в правительстве.
«Самое простое объяснение этих перестановок – смена поколений министров. Все эти люди остались от предыдущего правительства. Это может быть следующим этапом обновления правительства. Во-вторых, Кобылкин, Яковлев, полпред в Уральском округе – это все люди из одного примерно региона – Тюмень и окрестности», - сказал политолог.
Тем более,по его словам, в России до сих пор не ясен правовой статус полпреда президента в федеральном округе – «то ли это начальство над губернаторами, то ли свадебный генерал». В этой связи Журавлев считает, что многое зависит от самого полпреда, ведь его функции в основном контрольные, а не административные. «А контроль в России может означать ничего и все», - добавил политолог.
Он также отметил, что хотя столица Уральского федерального округа – это Екатеринбург, но все вышеперечисленные министры – из Тюмени, «то есть смещаются акценты внутри самого Уральского федерального округа».
Журавлев в дальнейшем не ожидает большого числа новых отставок в правительстве. Он напомнил, что по новым законам главу кабинета министров можно менять без отставки всего правительства.
Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина. Согласно документу, премьер-министр, его заместители и федеральные министры назначаются главой государства после их утверждения Госдумой.
Министры так называемого «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом России после консультаций с Советом Федерации. Теперь уход премьер-министра не ведет к автоматической отставке членов кабмина – президент может сменить премьера, однако сохранить прежнее правительство.
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