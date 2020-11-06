Люди Медведева. Перестановкам в правительстве нашли объяснение

Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил возможные отставки сменой поколений в правительстве.

«Самое простое объяснение этих перестановок – смена поколений министров. Все эти люди остались от предыдущего правительства. Это может быть следующим этапом обновления правительства. Во-вторых, Кобылкин, Яковлев, полпред в Уральском округе – это все люди из одного примерно региона – Тюмень и окрестности», - сказал политолог.

Тем более,по его словам, в России до сих пор не ясен правовой статус полпреда президента в федеральном округе – «то ли это начальство над губернаторами, то ли свадебный генерал». В этой связи Журавлев считает, что многое зависит от самого полпреда, ведь его функции в основном контрольные, а не административные. «А контроль в России может означать ничего и все», - добавил политолог.

Он также отметил, что хотя столица Уральского федерального округа – это Екатеринбург, но все вышеперечисленные министры – из Тюмени, «то есть смещаются акценты внутри самого Уральского федерального округа».

Журавлев в дальнейшем не ожидает большого числа новых отставок в правительстве. Он напомнил, что по новым законам главу кабинета министров можно менять без отставки всего правительства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о новом порядке формирования кабмина. Согласно документу, премьер-министр, его заместители и федеральные министры назначаются главой государства после их утверждения Госдумой.

Министры так называемого «силового блока» (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом России после консультаций с Советом Федерации. Теперь уход премьер-министра не ведет к автоматической отставке членов кабмина – президент может сменить премьера, однако сохранить прежнее правительство.

