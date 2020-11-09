Мишустин предложил кандидатов на должности министров
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин внёс ряд кандидатур в Госдуму на должности глав министерств, которые сегодня были уволены.
На должность министра энергетики вместо Александра Новака, которого глава кабмина предложил назначить вице-премьером, Мишустин предложил назначить главу «Русгидро» Николая Шульгинова.
Министром по развитию Дальнего Востока и Арктики премьер порекомендовал назначить гендиректора Фонда развития Дальнего Востока Алексея Чекункова, передает RT.
Министром природных ресурсов, по мнению Мишустина, может стать глава Минвостокразвития Александр Козлов.
Минтранс предложено возглавить гендиректору ПАО «Аэрофлот» Виталию Савельеву.
Кандидатом на посты главы Минстроя стал замминистра этого же ведомства Ирек Файзуллин.
Ранее доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник Института экономики РАН Никита Кричевский высказал свое мнение относительно перестановок в правительстве, пишет «Свободная пресса».
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