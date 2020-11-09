Путин расширил состав вице-премьеров правительства РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении числа вице-премьеров в правительстве РФ с девяти до 10. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 9 ноября.
Ранее РБК сообщало, что глава Минэнерго Александр Новак станет вице-премьером по ТЭК и промышленности. Издание со ссылкой на свои источники также анонсировало отставки трёх министров.
Эта информация уже подтвердилась. В частности, Путин подписал указы об отставках глав Минстроя ,Минтранса и Минприроды.
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