Путин расширил состав вице-премьеров правительства РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о расширении числа вице-премьеров в правительстве РФ с девяти до 10. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля в понедельник, 9 ноября.

СМИ: Путин сегодня уволит четырёх министров

Ранее РБК сообщало, что глава Минэнерго Александр Новак станет вице-премьером по ТЭК и промышленности. Издание со ссылкой на свои источники также анонсировало отставки трёх министров.

Эта информация уже подтвердилась. В частности, Путин подписал указы об отставках глав Минстроя ,Минтранса и Минприроды.

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ФОТО: Kremlin.ru
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