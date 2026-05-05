При взрыве на заводе в Казахстане пострадали девять человек
Взрыв с частичным обрушением произошел на заводе «Казцинк» в казахстанском Усть-Каменогорске. Об этом сообщает канал 24.kz.
По данным МЧС Казахстана, на предприятии взорвалось пылеулавливающее устройство. Спасатели и кинологи разбирают рухнувшие конструкции и ведут поиск пострадавших.
Как отметили в управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области, в результате инцидента девять человек получили травмы. Двух пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.
Ранее в Бухаресте на теплоэлектроцентрали CET Vest взорвался электрический трансформатор с 30 тоннами масла, произошел пожар.
