При взрыве на заводе в Казахстане пострадали девять человек

Взрыв с частичным обрушением произошел на заводе «Казцинк» в казахстанском Усть-Каменогорске. Об этом сообщает канал 24.kz.

По данным МЧС Казахстана, на предприятии взорвалось пылеулавливающее устройство. Спасатели и кинологи разбирают рухнувшие конструкции и ведут поиск пострадавших.

Как отметили в управлении здравоохранения Восточно-Казахстанской области, в результате инцидента девять человек получили травмы. Двух пострадавших доставили в больницу, их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Бухаресте на теплоэлектроцентрали CET Vest взорвался электрический трансформатор с 30 тоннами масла, произошел пожар.

