Военные за два часа сбили 43 дрона ВСУ над регионами России
5 мая 202609:42
Юлия Савченко
Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 40 беспилотников ВСУ над девятью регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.
Ночью 5 мая военные ликвидировали над территорией РФ 289 украинских дронов, пишет RT.
«С 07:00 до 09:00 мск... перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в Минобороны.
Ведомство уточнило, что БПЛА сбили в Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областях, над Адыгеей и Московским регионом.
