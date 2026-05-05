Военные за два часа сбили 43 дрона ВСУ над регионами России

Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 40 беспилотников ВСУ над девятью регионами России. Об этом говорится в сообщении Минобороны.

Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам

Ночью 5 мая военные ликвидировали над территорией РФ 289 украинских дронов, пишет RT.

«С 07:00 до 09:00 мск... перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», - указали в Минобороны.

Ведомство уточнило, что БПЛА сбили в Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Смоленской, Тульской областях, над Адыгеей и Московским регионом.

ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
