Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам
5 мая 202608:58
Юлия Савченко
Повторные атаки ВСУ зарегистрировали в Чебоксарах. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.
В ночь на 5 мая руководитель региона сообщил об атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ.
По словам Николаева, противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку.
«Зафиксированы повторные удары по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте», - написал глава Чувашии в своем канале в «Макс».
Ранее стало известно, что при беспилотной атаке в Чебоксарах пострадали три человека, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Росздравнадзор опроверг данные о дефиците противоопухолевых препаратов
- Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам
- Оплатите ИИ-обучение: В Госдуме сравнили способности нейросети и журналистов
- Минэкономразвития назвало условие снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ
- Константинов заявил, что пауза в переговорах по Украине возникла из-за Запада
- В Колумбии девять горняков погибли из-за взрыва в угольной шахте
- Угрозы Зеленского и «ответка» по Киеву: Россия и Украина не сошлись в датах перемирия
- Режиссер Котт заявил о желании снять фильм о Грибоедове
- После атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека
- Над Россией сбили 289 украинских беспилотников