Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам

Повторные атаки ВСУ зарегистрировали в Чебоксарах. Об этом заявил глава Чувашии Олег Николаев.

В ночь на 5 мая руководитель региона сообщил об атаке БПЛА на Чебоксары и Чебоксарский округ.

По словам Николаева, противник не оставляет попыток дестабилизировать обстановку.

«Зафиксированы повторные удары по Чебоксарам. Все экстренные службы работают на месте», - написал глава Чувашии в своем канале в «Макс».

Ранее стало известно, что при беспилотной атаке в Чебоксарах пострадали три человека, напоминает Ura.ru.

ФОТО: РИА Новости
