Константинов заявил, что пауза в переговорах по Украине возникла из-за Запада
5 мая 202608:42
Юлия Савченко
Процесс мирного урегулирования на Украине поставлен на паузу из-за Запада, считает глава парламента Крыма Владимир Константинов. Об этом он заявил РИА Новости.
По словам политика, западным силам «не нужны переговоры», из-за этого возникла пауза.
«Линию поведения киевского режима определяют далеко за пределами Украины на Туманном Альбионе. Именно там формируются все их планы», - указал Константинов.
Между тем замглавы МИД России Георгий Борисенко заявил, что Москва заинтересована в продолжении переговоров по Украине, несмотря на паузу в контактах, пишет Ura.ru.
Горячие новости
- Росздравнадзор опроверг данные о дефиците противоопухолевых препаратов
- Глава Чувашии заявил о повторных ударах ВСУ по Чебоксарам
- Оплатите ИИ-обучение: В Госдуме сравнили способности нейросети и журналистов
- Минэкономразвития назвало условие снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ
- Константинов заявил, что пауза в переговорах по Украине возникла из-за Запада
- В Колумбии девять горняков погибли из-за взрыва в угольной шахте
- Угрозы Зеленского и «ответка» по Киеву: Россия и Украина не сошлись в датах перемирия
- Режиссер Котт заявил о желании снять фильм о Грибоедове
- После атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека
- Над Россией сбили 289 украинских беспилотников