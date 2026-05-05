Оплатите ИИ-обучение: В Госдуме сравнили способности нейросети и журналистов
Дмитрий Гусев заявил НСН, что если для обучения ИИ будут браться материалы журналистов, то им должны выплачиваться за это деньги, а также везде должно быть указано авторство.
Искусственный интеллект (ИИ) никогда не заменит талантливого, умного журналиста, потому что никто не может предсказать, какой материал выдаст такой человек. Об этом НСН рассказал зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев.
Разработчики и издатели в рамках нового законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) обсуждают право на использование контента СМИ для обучения нейросетей, пишет «Коммерсант». Пока документ предусматривает бесплатный доступ к материалам, поэтому в компаниях настаивают на сохранении авторского права на материалы за СМИ, а также заключении лицензионных договоров. Гусев раскрыл, какие риски несет принятие законопроекта.
«Я очень осторожно отношусь к ИИ и его внедрению в средства массовой информации. Да, некоторые технологические методики для СМИ я считаю приемлемыми, но если говорить о журналистике и о материалах, которые люди будут читать, запоминать и обсуждать, это только ум человека. Да, ИИ, наверное, может понадобиться именно в технологиях по развитию интернет-СМИ, но я не верю, что он когда-либо заменит талантливого, уникального журналиста. Это стерилизация. Это сделать все СМИ практически одинаковыми. Никто не знает, что сделает талантливый, неординарный журналист с именем через несколько секунд. Искусственный интеллект к этому не может приблизиться», - рассказал он.
При этом собеседник НСН уточнил, что журналисты и авторы материалов должны получать отдельное вознаграждение, если их тексты или исследования используются для обучения коммерческих нейросетей.
«Все, что связано с деятельностью журналиста, если кто-то для ИИ, для коммерческих сетей или иных вещей берет хотя бы толику того, что он сделал, должно оплачиваться. А еще обязательно должны указывать источник и фамилию этого журналиста», - уточнил он.
Ранее кинорежиссер Алексей Герман-младший раскрыл НСН, что бесполезно пытаться остановить революцию искусственного интеллекта (ИИ), в России эти технологии могут только помочь молодым представителям отрасли продвинуться без лишних затрат.
