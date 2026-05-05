Режиссер Котт заявил о желании снять фильм о Грибоедове
Режиссер Александр Котт хотел бы снять фильм о поэте и дипломате Александре Грибоедове. Об этом кинематографист рассказал в беседе с ТАСС.
По словам режиссера, он хочет отдохнуть от картин военной тематики. Как отметил Котт, «насчет Великой Отечественной войны можно копать бесконечно», вся литература и кино мифологизированы «в хорошем смысле».
«Есть много интересных событий, людей. <…> Я бы снял про Грибоедова. <…> Уникальный дипломат, писатель», - отметил кинематографист.
Котт добавил, что есть такие люди, «о которых хочется рассказать».
Между тем режиссер Владимир Бортко решил снять фильм «Сталин», чтобы развеять мифы о многолетнем лидере СССР, пишет 360.ru.
