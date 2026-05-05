В Колумбии девять горняков погибли из-за взрыва в угольной шахте
Девять человек погибли при взрыве внутри угольной шахты в департаменте Кундинамарка в Колумбии. Об этом написал глава региона Хорхе Эмилио Рей в соцсети X.
Инцидент произошел, когда 15 горняков работали на глубине 600 м.
«Были обнаружены тела девяти шахтеров, которые оказались заблокированы на шахте La Trinidad», - указал губернатор.
Во время ЧП в шахте находились еще шесть горняков, они были спасены. Их доставили в больницу.
Ранее в Кузбассе эвакуировали горняков из шахты «Талдинская-Кыргайская» из-за превышения уровня угарного газа в воздухоподающем стволе, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
- Константинов заявил, что пауза в переговорах по Украине возникла из-за Запада
- В Колумбии девять горняков погибли из-за взрыва в угольной шахте
- Угрозы Зеленского и «ответка» по Киеву: Россия и Украина не сошлись в датах перемирия
- Режиссер Котт заявил о желании снять фильм о Грибоедове
- После атаки БПЛА в Чебоксарах пострадали три человека
- Над Россией сбили 289 украинских беспилотников
- Трамп признал, что Украина теряет территории
- СМИ: У основателя «Русагро» требуют изъять элитный таунхаус, акции и особняк
- Власти РФ утвердили новые правила проведения экзаменов на права
- Госдума за 1 млн рублей изучит, почему молодежь откладывает выход на работу