В Колумбии девять горняков погибли из-за взрыва в угольной шахте

Девять человек погибли при взрыве внутри угольной шахты в департаменте Кундинамарка в Колумбии. Об этом написал глава региона Хорхе Эмилио Рей в соцсети X.

Инцидент произошел, когда 15 горняков работали на глубине 600 м.

«Были обнаружены тела девяти шахтеров, которые оказались заблокированы на шахте La Trinidad», - указал губернатор.

Во время ЧП в шахте находились еще шесть горняков, они были спасены. Их доставили в больницу.

Ранее в Кузбассе эвакуировали горняков из шахты «Талдинская-Кыргайская» из-за превышения уровня угарного газа в воздухоподающем стволе, напоминает Ura.ru.

