Минэкономразвития назвало условие снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ
Официальное разъяснение МИД России о безопасности пребывания туристов в Объединенных Арабских Эмиратах необходимо для снятия ограничений на продажу туров в эту страну. Об этом рассказали в Минэкономразвития, пишет ТАСС.
Как отметили в министерстве, подобные ограничения снимаются сначала решением внешнеполитического ведомства.
«Прежде чем мы сможем выпустить разрешение для туроператоров на продажу туров, МИД России должен выпустить официальное разъяснение, что в стране безопасно находиться», - указали в Минэкономразвития.
Ранее Росавиация отозвала рекомендации о приостановке продажи билетов на самолеты, следующие в ОАЭ и из страны. При этом Эмираты полностью открыли свое воздушное пространство и сняли ограничения на полеты, введенные на фоне обострения на Ближнем Востоке, пишет Ura.ru.
