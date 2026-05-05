Минэкономразвития назвало условие снятия ограничений на продажу туров в ОАЭ

Официальное разъяснение МИД России о безопасности пребывания туристов в Объединенных Арабских Эмиратах необходимо для снятия ограничений на продажу туров в эту страну. Об этом рассказали в Минэкономразвития, пишет ТАСС.

Как отметили в министерстве, подобные ограничения снимаются сначала решением внешнеполитического ведомства.

«Прежде чем мы сможем выпустить разрешение для туроператоров на продажу туров, МИД России должен выпустить официальное разъяснение, что в стране безопасно находиться», - указали в Минэкономразвития.

Ранее Росавиация отозвала рекомендации о приостановке продажи билетов на самолеты, следующие в ОАЭ и из страны. При этом Эмираты полностью открыли свое воздушное пространство и сняли ограничения на полеты, введенные на фоне обострения на Ближнем Востоке, пишет Ura.ru.

