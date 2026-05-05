Росздравнадзор опроверг данные о дефиците противоопухолевых препаратов
Дефицита противоопухолевого препарата с международным непатентованным наименованием Метотрексат и средства для лечения нескольких видов рака Этопозид в России нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росздравнадзор.
Как отметили в ведомстве, ситуация с выпуском этих лекарств в гражданский оборот стабильна, производители выполняют производственные планы.
«По данным Росздравнадзора, по состоянию на 03.05.2026 в гражданском обороте остатки лекарственного препарата с МНН Метотрексат в разных формах составляют более 2,4 миллиона упаковок, лекарственного препарата с МНН Этопозид – более 135 тысяч упаковок», - говорится в сообщении.
Росздравнадзор уточнил, что указанные препараты требуют медицинского наблюдения после применения пациентом, их вводят в дневном стационаре или в стационарных условиях. Лекарства закупаются напрямую медорганизациями, и остатки препаратов сосредоточены в основном в таких учреждениях. Как отметили в ведомстве, регионы в случае необходимости самостоятельно проводят закупки этих лекарств.
Между тем в России включили в перечень стратегически значимых лекарств 206 препаратов для профилактики и лечения различных заболеваний, пишет Ura.ru.
