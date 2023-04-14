«Удручающая битва!»: Москва и Вашингтон меряются версиями утечки Пентагона

ФАКТЫ И МИСТИФИКАЦИИ

На прошлой неделе в США сообщили о начале расследования утечки секретных материалов Пентагона, касающихся состояния украинской армии. 13 апреля в Вашингтоне сообщили о задержании 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейры, которому, по данным New York Times, могут грозить «десятки лет тюрьмы».

Газета Washington Post со ссылкой на друга Тейшейры сообщила сегодня, что тот считал «удручающим» конфликт на Украине.

«Друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал "удручающей" битвой между странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет», - отмечает издание.

Отмечается, что Джек опубликовал документы для «просвещения людей», которых он считал друзьями.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дипломатично назвал утечки данных Пентагона «интересными».

«Утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают», - сказал Дмитрий Сергеевич 12 апреля.

А вот замглавы МИД РФ Сергей Рябков был более жесток в высказываниях.

«У нас нет позиции. Наверное, кому-то интересно посмотреть эти документы, если это вообще документы, может быть, это фейк, целенаправленный вброс. Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы. Раньше были ситуации, мы о них помним, когда аутентичные документы попадали в открытый доступ. Это факт. Насколько нынешний шум и публикации имеют под собой реальное основание, для меня лично открытый вопрос», - сказал заместитель Сергея Лаврова.

Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с утечкой стихотворением Федора Тютчева «Есть в осени первоначальной…»

"У Тютчева есть прекрасное стихотворение, одно из самых известных: "Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора". Вот в американской политической жизни есть может не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется "предвыборная". Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее. Чего только не было (…) будет много всего чудного, но только не в хорошем смысле этого слова, а именно вот в таком, когда какая-то будет мистификация и будут совершенно необычные и необъяснимые случаи», - вангует Мария Владимировна.