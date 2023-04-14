«Удручающая битва!»: Москва и Вашингтон меряются версиями утечки Пентагона
В Вашингтоне объясняют слив расстройством Тейшейры, Захарова цитирует Тютчева, а Пригожин запутал всех «нанайским предупреждением».
Утечка данных Пентагона о состоянии украинских войск и их поддержке США и НАТО обрастает новыми подробностями.
Американские СМИ выяснили мотивы арестованного по этому делу американского военного Джека Дугласа Тейшейры.
При этом, в России все больше склоняются к мнению, что это мог быть целенаправленный вброс, чтобы дезинформировать и снизить бдительность Москвы.
ФАКТЫ И МИСТИФИКАЦИИ
На прошлой неделе в США сообщили о начале расследования утечки секретных материалов Пентагона, касающихся состояния украинской армии. 13 апреля в Вашингтоне сообщили о задержании 21-летнего военнослужащего ВВС Нацгвардии Джека Дугласа Тейшейры, которому, по данным New York Times, могут грозить «десятки лет тюрьмы».
Газета Washington Post со ссылкой на друга Тейшейры сообщила сегодня, что тот считал «удручающим» конфликт на Украине.
«Друг вспомнил, что Тейшера начал публиковать секретные материалы на сервере в Discord примерно в феврале, в начале конфликта на Украине, который он считал "удручающей" битвой между странами, у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет», - отмечает издание.
Отмечается, что Джек опубликовал документы для «просвещения людей», которых он считал друзьями.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков дипломатично назвал утечки данных Пентагона «интересными».
«Утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают», - сказал Дмитрий Сергеевич 12 апреля.
А вот замглавы МИД РФ Сергей Рябков был более жесток в высказываниях.
«У нас нет позиции. Наверное, кому-то интересно посмотреть эти документы, если это вообще документы, может быть, это фейк, целенаправленный вброс. Я ничего не утверждаю, но допускаю, что разного рода сценарии здесь мыслимы. Раньше были ситуации, мы о них помним, когда аутентичные документы попадали в открытый доступ. Это факт. Насколько нынешний шум и публикации имеют под собой реальное основание, для меня лично открытый вопрос», - сказал заместитель Сергея Лаврова.
Со своей стороны, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию с утечкой стихотворением Федора Тютчева «Есть в осени первоначальной…»
"У Тютчева есть прекрасное стихотворение, одно из самых известных: "Есть в осени первоначальной короткая, но дивная пора". Вот в американской политической жизни есть может не очень короткая, но явно дивная пора. Она называется "предвыборная". Дивиться в эту пору можно безгранично. Там такие вещи будут происходить, там такие вещи происходили ранее. Чего только не было (…) будет много всего чудного, но только не в хорошем смысле этого слова, а именно вот в таком, когда какая-то будет мистификация и будут совершенно необычные и необъяснимые случаи», - вангует Мария Владимировна.
«НАНАЙСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»
Председатель президиума Общероссийской организации «Офицеры России», генерал-майор Сергей Липовой допустил на пресс-конференции в НСН, что это мог быть вброс.
«Вполне возможно, что это спланированная акция, чтобы попытаться ввести в заблуждение российское командование. И вполне возможно, что из всего объема попавшей в СМИ информации достоверной может быть какая-то часть, а остальное – фейки. Это может быть операция по дезинформации, смотрят, как Россия на это среагирует. Там специально заложены данные, сколько денег США выделили Украине, сколько еще средств планируют поставить в ближайшее время. Все эти данные нашей разведке известны, разве что она проверила их», - сказал Липовой.
Член Совета высшего офицерского состава «Офицеров России», генерал-майор Хуршед Нуманов также заявил в пресс-центре НСН, что утечка могла быть сделана специально, чтобы проверить, насколько руководство РФ обладает какими-либо сведениями.
Со своей стороны, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин уверен, что документы были «слиты» Пентагоном умышленно и являются «последним нанайским предупреждением».
«Сегодня собирался на совещание как раз по слитому американскому документу, в том числе с представителями разведки ЧВК "Вагнер" и аналитиками, которые занимаются США. Мы делаем следующие выводы: этот документ является последним "нанайским-американским предупреждением". Слит умышленно, для того чтобы задать определённые вопросы. Я думаю, что об этом те коллеги, которые со мной участвовали в совещании, в ближайшее время дадут более подробный расклад», - написал Пригожин в Telegram, не пояснив, кому адресовано это предупреждение.
В Лондоне и Вашингтоне также допускают, что Россию могли попытаться дезинформировать.
«Это могли быть действия одного человека, но также легко это могло произойти с одобрения на высоком уровне, а то и президентом» - сказал в интервью РИА Новости экс-агент ФБР Колин Роули.
А вот экс- посол Великобритании в странах Ближнего Востока Питер Форд допустил, что утечка должна была «уменьшить ожидания от Украины», возможности которой оказались заметно ниже ожиданий Запада.
Арестованный по делу об утечке Джек Тейшейра управлял чатом под названием Thug Shaker Central на платформе Discord, где были опубликованы секретные документы Пентагона. Масштаб утечки устанавливается, при этом в Белом доме пока не подтвердили подлинность документов, согласно которым, ВСУ потеряли в ходе конфликта от 124,5 тыс. до 131 тыс. человек убитыми и ранеными.
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+7 892 / сут.
Умерли
398 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,1 млн+9 818 / сут.
- Шойгу заявил о начале внезапной проверки на Тихоокеанском флоте
- Марочко заявил, что артиллерия ВСУ изменила тактику обстрелов в ЛНР
- Министр обороны Китая 16-19 апреля посетит Россию
- СМИ: Костомаров уже может садиться без посторонней помощи
- Умер кинокритик Юрий Богомолов
- СМИ: Правоохранителей попросили проверить Стрелкова на предмет дискредитации ВС России
- СМИ: Подозреваемый в утечке данных Пентагона считал украинский конфликт «удручающим»
- В Армении отметили интенсивное развитие отношений с США
- Марочко: ВСУ при отступлении минируют Артемовск комбинированной взрывчаткой
- Володин обвинил западные страны в двойных стандартах и лицемерии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru