СМИ: Подозреваемый в утечке данных Пентагона считал украинский конфликт «удручающим»
Служащий ВВС Нацгвардии США Джек Дуглас Тейшейра, подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона, считал конфликт на Украине «удручающим». Об этом пишет Washington Post.
Накануне правоохранители задержали 21-летнего Тейшейру в связи с предполагаемым участием в утечке секретных данных. В пятницу суд вынесет обвинение военному, пишет РИА ФАН.
«Друг вспомнил, что Тейшейра начал публиковать секретные материалы ... примерно в феврале, в начале конфликта на Украине», — пишет газета.
Молодой человек считал украинский кризис «удручающим» противостоянием между странами, «у которых должно быть больше общего, чем того, что их разделяет». Публикация секретных данных предназначалась для «просвещения» людей, которых Тейшейра считал своими друзьями, пишет RT.
Ранее стало известно, что в соцсетях были опубликованы документы, в которых описывается состояние украинской армии и планы США и НАТО по ее укреплению.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru