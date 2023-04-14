СМИ: Утечка документов Пентагона свидетельствует о «тонущем украинском корабле»

Журналист напомнил об идиоме «небольшая течь потопит большой корабль» и посоветовал Вашингтону серьезно отнестись к этому высказыванию.

«Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль», — подчеркнул Девлин.

В материале отмечается, что США по состоянию на январь выделили Киеву свыше $75 млрд и еще больше — на военные нужды, пишет «Свободная пресса». По мнению Девлина, утечка документов подтверждает: в Вашингтоне в частном порядке признают, что победа Украины в конфликте становится «все более маловероятной».

Ранее в Сеть попали секретные данные Пентагона с информацией о ВСУ и конфликте на Украине, напоминает Ura.ru. Американское оборонное ведомство расследует утечку.

