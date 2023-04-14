СМИ: Утечка документов Пентагона свидетельствует о «тонущем украинском корабле»
Утечка секретных данных Пентагона говорит о том, что «украинский корабль» тонет. Об этом пишет обозреватель American Conservative Брэдли Девлин.
Журналист напомнил об идиоме «небольшая течь потопит большой корабль» и посоветовал Вашингтону серьезно отнестись к этому высказыванию.
«Это не маленькая утечка, а Украина — не огромный корабль», — подчеркнул Девлин.
В материале отмечается, что США по состоянию на январь выделили Киеву свыше $75 млрд и еще больше — на военные нужды, пишет «Свободная пресса». По мнению Девлина, утечка документов подтверждает: в Вашингтоне в частном порядке признают, что победа Украины в конфликте становится «все более маловероятной».
Ранее в Сеть попали секретные данные Пентагона с информацией о ВСУ и конфликте на Украине, напоминает Ura.ru. Американское оборонное ведомство расследует утечку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru