Удобная статистика. Белорусский экспорт на бумаге и на деле

«У Беларуси с Британией достаточно сложные отношения, в ряде британских правительственных документов, особенно касающихся внутренней банковской сферы, Беларусь обозначена как находящаяся под санкциями. Поэтому многие британские банки и компании просто с Беларусью не работают, дуют на воду.

Разумеется, три миллиарда долларов товарооборота у Беларуси с Англией это полная чушь, это Лукашенко его чиновники "липу" подсунули. Реальный товарооборот белорусско-английской торговли выглядит так: 35 миллионов фунтов стерлингов импорт из Белоруссии, и 64 миллиона фунтов стерлингов -- английский экспорт в Беларусь. Это данные британского Управления национальной статистики, в открытом доступе лежат. Итого 100 миллионов фунтов товарооборота в 2017 году. Примерно в тридцать раз меньше, чем белорусы рапортуют руководителю республики.

Всё остальное это жонглирование цифрами. По факту Беларусь вообще не входит даже в ТОП-50 торговых партнёров Британии, а там нижняя граница товарооборота в миллиард долларов. Так что нехорошо выставлять руководителя республики в нелепом виде и с дутыми показателями в руках.

Корректно оценивая озвученную Лукашенко цифру, следует сказать, что он назвал обороты между Беларусью и белорусским нефтетрейдером, который сидит в Лондоне. То есть они бумажки гоняют туда-сюда, инвойсы, коносаменты, товарно-транспортные накладные, говоря простым языком. Физических объемов там нет и не было, зато есть радующая глаз белорусская статистика англо-белорусской торговли. Но Британия, как прямой покупатель белорусского красного товара, на рынке республики отсутствует. В Минске все этот бородатый анекдот знают, и даже не смеются уже.

Объективно оценивая сегодняшнее состояние торговли Белоруссии с ЕС, я могу констатировать падение экспорта примерно на 20% или в 800 миллионов долларов с начала текущего года. Данные за первое полугодие сильно запаздывают, так что реально можно будет говорить о дыре в балансе примерно на миллиард долларов. Кстати, поступления от вышеупомянутого лондонского нефтетрейдера в Минск за этот же период упали на 210-220 миллионов долларов.

Заявления Александра Лукашенко связаны с конъюнктурой на нефтяном рынке, и он прав уже потому, что Беларусь реэкспортирует российскую нефть и торгует нефтепродуктами, которые опять же произведены из российской нефти. Поскольку конъюнктура на рынке неустойчивая, цены на нефть колеблются, и возникают вот такие дисбалансы у белорусов, они испытывают серьёзные потери в секторе реэкспорта нефти и торговли нефтепродуктами. Потери эти заменить нечем. Поневоле начнёшь рассуждать про диверсификацию», - рассказал Зимовский.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в переговорах об интеграции государств Россия не выполняет своих обещаний. А также добавил, что это ведет к торможению процессов. Александр Зимовский говорил в эфире НСН о последствиях подобных фраз белорусского президента.

