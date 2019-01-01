Экс-депутат: Лукашенко повышает ставки в переговорах с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорах об интеграции государств Россия не выполняет своих обещаний. А также добавил, что это ведет к торможению процессов. Об этом, по сообщению ТАСС, он сказал на встрече с Госсекретарем России Григорием Рапотой.

Политолог, бывший член парламента Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, для чего Лукашенко делать столь громкие заявления и какие они будут иметь последствия для предстоящих переговоров.

«В данном случае Лукашенко и Белоруссия заявляют свою переговорную позицию, обозначают точки, с которых будет начинаться очередной торг в рамках интеграционных позиций союзного государства. Ломать договор можно только одним способом – выйти из него. Ни одна сторона этого делать не собирается. Это не ломка, а корректировка или повышение ставок перед переговорами с Путиным» - отметил он.