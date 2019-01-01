Экс-депутат: Лукашенко повышает ставки в переговорах с Путиным
Бывший член парламента Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, какими будут последствия предстоящих переговоров после подобных белорусского президента.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в переговорах об интеграции государств Россия не выполняет своих обещаний. А также добавил, что это ведет к торможению процессов. Об этом, по сообщению ТАСС, он сказал на встрече с Госсекретарем России Григорием Рапотой.
Политолог, бывший член парламента Белоруссии Александр Зимовский в эфире НСН рассказал, для чего Лукашенко делать столь громкие заявления и какие они будут иметь последствия для предстоящих переговоров.
«В данном случае Лукашенко и Белоруссия заявляют свою переговорную позицию, обозначают точки, с которых будет начинаться очередной торг в рамках интеграционных позиций союзного государства. Ломать договор можно только одним способом – выйти из него. Ни одна сторона этого делать не собирается. Это не ломка, а корректировка или повышение ставок перед переговорами с Путиным» - отметил он.
Политолог также добавил, что сейчас Белоруссия находится в тяжелом экономическом положении и надеется на снижение издержек и помощи со стороны союзного государства.
«Александр Лукашенко, как и вся Белоруссия, ждет, что каким-то образом будут снижены издержки, возникшие в результате налогового маневра. У Белоруссии очень тяжелое положение с деньгами, да и вообще с ресурсами. Она предельно закредитована, финансовая сфера испытывает определенные напряжения, нефтепереработка тоже хромает. В ближайшее время предстоят парламентские выборы в Белоруссии и не за горами президентские, народ кормить надо, а процессы не двигаются и обещания не выполняются» - подчеркнул он.
Кроме того Александр Зимовский выразил сомнение, что предстоящие переговоры как-то изменят положение страны и приведет к углублению интеграции.
«Я думаю, что будет публично объявлено, что нечто достигнуто, потом это будет пущено в рабочие группы, занимающиеся интеграцией между странами. И по интеграционной теме мы больше ничего не услышим. Потому что любое решение должно быть оформлено юридически в качестве акта, обязательного исполнению, как в Белоруссии, так и в России» - заключил Зимовский.
Напомним, что встреча президентов России и Белоруссии состоится 18 июля в Санкт-Петербурге. Ранее в эфире НСН белорусский экономист и политолог Алексей Дзермант опроверг возможность объединения России и Белоруссии.
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