Угрозы Минска о закупке нефти в Нигерии Россию не впечатлили
Эксперт по Белоруссии объяснил в эфире НСН, как нужно воспринимать такие заявления белорусских функционеров.
Независимый от России импорт нефти через порты Прибалтики или Украины намерена до конца года организовать Белорусская нефтяная компания (БНК). Об этом заявил замгендиректора БНК Сергей Гриб. По его словам, поставщик нефти пока не определен. В качестве возможных вариантов рассматриваются поставки из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии.
Эксперт по Белоруссии, политолог Александр Зимовский объяснил в эфире НСН, как нужно воспринимать такие заявления белорусских функционеров.
«Если в Минске заговорили об альтернативной покупке нефти, значит, в Беларуси скоро выборы. Это у них там народная примета. Терминологически представитель БНК несёт чушь. Потому что поставки нефти - это когда из России. Во всех остальных случаях для Беларуси это не поставки, а закупки нефти на открытом рынке по мировым ценам. Вот в эту минуту, когда мы с вами разговариваем, нефть стоит 529 долларов за тонну. Белорусы решили купить на внешнем рынке 2.5 миллиона тонн нефти, то есть примерно на 1,3 миллиарда долларов. Откуда у них такие деньги? Сегодня Минск не может рассчитаться по кредитам, просит либо рефинансировать свой долг, либо отсрочить выплаты.
Вторая позиция. Даже в условиях поставок дешёвой российской нефти белорусская нефтепереработка не обеспечивает хотя бы нулевого уровня рентабельности.
Сейчас, вы знаете, тема белорусских НПЗ актуализировалась, в связи с технологическими проблемами на трубопроводах. И вот мне прислали свежие данные по белорусским НПЗ. По итогам 2018 года чистый убыток белорусской нефтепереработки составил около 180 миллионов долларов», - пояснил Александр Зимовский.
Эксперт напомнил о прежних попытках Белоруссии покупать нефть по мировым ценам в других странах-экспортёрах.
«Кстати, идея, озвученная сегодня, не идёт по разряду свежих ни в каком случае. Она даже не второй свежести. В 2010 году, тоже во время выборов, Беларусь начала покупать нефть в Венесуэле, возить морем в Одессу, оттуда поездом в Мозырь, на переработку. Всего было закуплено около двух миллионов тонн нефти на миллиард с лишним долларов. Кончился этот нефтяной волюнтаризм скверно. Бюджет республики даже этой (не такой уж большой, прямо скажем) нагрузки не выдержал, дальше случился крах белорусского рубля, за ним гиперинфляция и последующая экономическая депрессия, от которой страна до сих пор не избавилась.
Ещё Беларусь экспериментировала с покупкой нефти в Азербайджане и Иране. Иран, по понятным причинам, выпал. А с бакинской нефтью всё само утихло. Сразу же после первой закупки. Вообще же нефть в Беларусь можно возить не только из Нигерии или Аравии. Её даже с Луны можно возить. Беларусь - суверенное государство, хозяин – барин, можно попробовать. Но у них только две точки входа: Одесский порт и порты Прибалтики. Без тройной перевалки никак не получится. А пока нефть ещё не приплыла, до выборов в Минске будут рассуждать об энергетической безопасности и гонять порожняк», - иронически заключил собеседник НСН.
Напомним, в 2019 году в Белоруссии пройдут досрочные выборы в парламент, в 2020-м - выборы президента.
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