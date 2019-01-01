Угрозы Минска о закупке нефти в Нигерии Россию не впечатлили

Независимый от России импорт нефти через порты Прибалтики или Украины намерена до конца года организовать Белорусская нефтяная компания (БНК). Об этом заявил замгендиректора БНК Сергей Гриб. По его словам, поставщик нефти пока не определен. В качестве возможных вариантов рассматриваются поставки из Азербайджана, Саудовской Аравии, Нигерии.

Эксперт по Белоруссии, политолог Александр Зимовский объяснил в эфире НСН, как нужно воспринимать такие заявления белорусских функционеров.

«Если в Минске заговорили об альтернативной покупке нефти, значит, в Беларуси скоро выборы. Это у них там народная примета. Терминологически представитель БНК несёт чушь. Потому что поставки нефти - это когда из России. Во всех остальных случаях для Беларуси это не поставки, а закупки нефти на открытом рынке по мировым ценам. Вот в эту минуту, когда мы с вами разговариваем, нефть стоит 529 долларов за тонну. Белорусы решили купить на внешнем рынке 2.5 миллиона тонн нефти, то есть примерно на 1,3 миллиарда долларов. Откуда у них такие деньги? Сегодня Минск не может рассчитаться по кредитам, просит либо рефинансировать свой долг, либо отсрочить выплаты.

Вторая позиция. Даже в условиях поставок дешёвой российской нефти белорусская нефтепереработка не обеспечивает хотя бы нулевого уровня рентабельности.

Сейчас, вы знаете, тема белорусских НПЗ актуализировалась, в связи с технологическими проблемами на трубопроводах. И вот мне прислали свежие данные по белорусским НПЗ. По итогам 2018 года чистый убыток белорусской нефтепереработки составил около 180 миллионов долларов», - пояснил Александр Зимовский.

