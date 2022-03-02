Замглавы МИД РФ Грушко: Есть прямая угроза столкновения России и НАТО

При этом Грушко отметил, что слова Североатлантического альянса о том, что он не будет военным путем вмешиваться в ситуацию на Украине, показывают, что у них еще остался здравый смысл.

Ранее бывший вице-президент РФ Александр Руцкой заявлял, что если НАТО придет на помощь Вооруженным силам Украины или нанесет удар по России, то ответ Москвы в Брюсселе «будут помнить лет 100».

