«У России под боком». В Израиле рассказали, чем грозит иранская ядерная бомба

«Мы находимся в постоянном контакте с нашими друзьями. Премьер-министр Нафтали Беннетт две недели назад встречался с президентом США Джо Байденом, вчера проводил переговоры с президентом Египта фельдмаршалом Абдель Эль-Фаттах Эс-Сиси. Постоянно ведутся разговоры по поводу Ирана. В самом крайнем случае, было заявлено на встрече между Беннеттом и Байденом, что Америка не допустит появления ядерного оружия у Ирана. Правда не всегда получается так, как США говорят. В 2016 году бывший президент США Дональд Трамп вышел из ядерного договора с Ираном, и если на тот момент у Ирана было только 30 килограммов легко обогащенного урана, то на сегодняшний день у Ирана есть более трех тысяч килограммов обогащенного урана», - заявил Векслер.

Собеседник НСН отметил, что Израиль стоит перед серьезной угрозой, но даже при самом неблагоприятном раскладе у страны есть возможность предотвратить ядерный удар.

«Если даже у Ирана появится ядерная бомба, то это не значит, что они применят ее против нас. Применение ядерного оружия даже малого радиуса действия в нашем районе вряд ли возможно, так как будут задеты столицы близлежащих государств и полностью Газа и Палестинская автономия. Мы помним, что было на Украине в 1986 году (Чернобыльская катастрофа – прим. НСН). А это не был взрыв, а была лишь утечка. Мы стоим перед угрозой. Но у нас есть возможности ответить, если Иран нанесет ядерный удар. Но я думаю, что до этого не дойдет, потому что кое-какие подводные лодки, даже в надводном состоянии иногда проходят по Суэцкому каналу в южном направлении. Есть и другие возможности. Наша авиация способна лететь далеко и возвращаться, что показали наши успешные операции по ликвидации террористов в граничащих и не только граничащих с нами государствах. В любом случае, не думаю, что речь может идти о ликвидации ядерной программы Ирана. Но отбросить их на два, три, пять лет назад, как это делалось в прошлом, думаю, что это возможно», - заключил экс-советник министра внутренней безопасности Израиля.

Ранее Ганц предупредил о возможном возникновении в регионе гонки ядерных вооружений, если Ирану удастся переступить ядерный порог.

