«Длительность шатдауна предсказать на данном этапе сложно, но, как показывает практика, он может длиться от нескольких часов до 35 дней, а то и более. Последний шатдаун в 2019 году длился 35 дней, американский лидер Дональд Трамп тогда поставил рекорд по длительности шатдауна. Все шатдауны свидетельствуют о поляризации в обществе. Конкретные сроки не оговариваются, все будет зависеть от того, сумеют ли договориться демократы и республиканцы относительно продления финансирования правительства. В первую очередь камень преткновения — это урезание социально-медицинских расходов, льготных медицинских страховок малоимущим слоям населения. Демократы считают, что республиканцы пытаются их урезать, республиканцы предлагают отодвинуть решение этого вопроса на второй план. Республиканцы ставят во главу угла принятие госбюджета в том виде, в котором они его обозначили. Из-за сильной поляризации общества есть предпосылки к тому, что шатдаун затянется. Это будет серьезный ущерб для экономики, шатдаун может спровоцировать рецессию. Репутационные издержки больше понесут республиканцы, нежели демократы», — сказал Кошкин.

Собеседник НСН добавил, что Трамп постарается выжать из ситуации максимум возможностей, однако в перспективе шатдаун может нанести удар по электоральным позициям Республиканской партии.

«Трамп выжмет максимум выгоды из шатдауна, но в долгосрочной перспективе это может ударить по электоральным позициям республиканцев. Данная логика ложится в парадигму Трампа по оптимизации бюджета, нужно посмотреть, что будет дальше. Экономический ущерб не всегда зависит от длительности шатдауна: скажем, самый дорогой шатдаун был при экс-президенте США Бараке Обаме — он обошелся экономике США в $24 млрд, но продлился только 17 дней. Здесь нужно учитывать комплекс факторов. Сейчас конъюнктура не на стороне Трампа, если он будет так рисковать», — добавил эксперт.

В заключение Кошкин отметил, что в первую очередь из-за шатдауна пострадает малый бизнес.

«Пострадает прежде всего малый бизнес, который заключает контракты с государством, если шатдаун продлится минимум неделю. Что касается госслужащих, кого-то вернут на рабочие места, кого-то — нет. Не исключено, что демократы будут преувеличивать его ущерб, потому что еще задолго до шатдауна началось информационное противостояние между демократами и республиканцами в попытке обвинить друг друга в провоцировании закрытия правительства», — подытожил он.

Ранее политолог Кирилл Котов заявил, что шатдаун в США будет на руку Трампу, который получит шанс укрепить свои позиции.

