Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не готов вести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, так как все упрется в «ядерный вопрос», заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.

Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом южнокорейскому агентству «Рёнхап» сообщил сотрудник Белого дома. Источник напомнил, что во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким, что способствовало стабилизации ситуации на Корейском полуострове, и подчеркнул, что политика США в отношении КНДР с тех пор не изменилась. Дудаков уверен, что пока переговоры будут бесполезными, если вдруг состоятся.