Ядерный вопрос: Почему Ким Чен Ын откажется от переговоров с Трампом
Политолог-американист Малек Дудаков заявил НСН, что сегодня переговоры нужны больше американскому лидеру Дональду Трампу, чем Ким Чен Ыну.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын не готов вести переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, так как все упрется в «ядерный вопрос», заявил НСН политолог-американист Малек Дудаков.
Президент США Дональд Трамп готов к переговорам с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий. Об этом южнокорейскому агентству «Рёнхап» сообщил сотрудник Белого дома. Источник напомнил, что во время первого президентского срока Трамп трижды встречался с Ким, что способствовало стабилизации ситуации на Корейском полуострове, и подчеркнул, что политика США в отношении КНДР с тех пор не изменилась. Дудаков уверен, что пока переговоры будут бесполезными, если вдруг состоятся.
«Американская администрация постарается сейчас какой-то переговорный трек активизировать с Северной Кореей по понятным причинам. Мы видим сейчас усиление кооперации КНДР и России, мы видим фактически коллапс всего санкционного режима против Северной Кореи, что вызывает серьезную озабоченность у администрации Трампа. Мы этот режим не соблюдаем, Китай тоже. Рычагов давления у США становится гораздо меньше. Другое дело, что не совсем понятно, что они сейчас готовы предложить КНДР. Хорошо, что они готовы на эти самые переговоры без предварительных условий, но при этом нужно понимать, что все равно вопрос встанет о будущем ядерной программы Северной Кореи», - объяснил он.
Он напомнил, что Вашингтон выступает категорически против ядерной программы КНДР, а Пхеньян даже не готов это обсуждать с США.
«Здесь позиция Соединенных Штатов никак не меняется, они выступают резко против того, чтобы эта программа имела какое-либо будущее. Поэтому здесь пространство для диалога уже моментально сужается. Сам Ким Чен Ын сейчас показывает, что на втором президентском сроке Трампа он не так уже готов вести переговоры с США, сейчас у КНДР выстраиваются неплохие отношения с Россией. Поэтому, честно говоря, я не верю в то, что мы увидим какую-то серьезную результативность этого переговорного трека в ближайшее время», - подытожил собеседник НСН.
В сентябре глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не откажется от ядерного оружия. По его словам, в настоящее время много сил, «которые поддерживают американскую мантру о денуклеаризации». Они игнорируют суверенитет КНДР и серьезно посягают на него, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
