Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
Заслуженный работник культуры России, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов умер в возрасте 74 лет. Об этом говорится в сообщении издания.
Журналист скончался 2 октября. Причина смерти не называется.
Куприянов занимал пост главного редактора газеты с 2011 года. Журналист был удостоен многих наград, в том числе ордена Дружбы, ордена «Знак Почета», почетной грамоты президента Владимира Путина за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, Куприянов становился лауреатом премий «Золотое перо России» и «Медиаменеджер России».
Ранее на 59-м году жизни скончался журналист, исполнительный директор «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ядерный вопрос: Почему Ким Чен Ын откажется от переговоров с Трампом
- Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Абхазию и Белоруссию
- Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
- Удар по республиканцам: Чем обернется для Трампа шатдаун в США
- Минтранс планирует апробировать систему идентификации пассажиров к концу года
- В списке локализованных автомобилей для такси не нашли замены Kia и Skoda
- «Последнее, чего хочется»: В Госдепе высказались о втягивании НАТО в войну с РФ
- Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков о ВС России
- Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»
- Делягин согласился, что Дерипаска стал похож на бурлака
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru