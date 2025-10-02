Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов

Заслуженный работник культуры России, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» Александр Куприянов умер в возрасте 74 лет. Об этом говорится в сообщении издания.

Журналист скончался 2 октября. Причина смерти не называется.

Куприянов занимал пост главного редактора газеты с 2011 года. Журналист был удостоен многих наград, в том числе ордена Дружбы, ордена «Знак Почета», почетной грамоты президента Владимира Путина за заслуги в развитии СМИ и многолетнюю добросовестную работу. Кроме того, Куприянов становился лауреатом премий «Золотое перо России» и «Медиаменеджер России».

Ранее на 59-м году жизни скончался журналист, исполнительный директор «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский, напоминает «Свободная пресса».

