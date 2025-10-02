Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Абхазию и Белоруссию

Детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан, Киргизию потребуется заграничный паспорт, изменения вступят в силу с 20 января 2026 года. Об этом сообщила Миграционная служба МВД РФ.

«Данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими», - отмечается в сообщении.

При этом дети в возрасте от 14 лет и совершеннолетние граждане РФ по-прежнему смогут въезжать в перечисленные государства по внутреннему паспорту России. Дети, выехавшие из страны по свидетельству о рождении до 20 января следующего года, смогут вернуться в РФ по этому же документу.

Ранее в миграционной службе рассказали, что приобретенное по рождению гражданство России не может быть прекращено.

