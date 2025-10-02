Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Абхазию и Белоруссию
Детям младше 14 лет для поездок в Абхазию, Белоруссию, Южную Осетию, Казахстан, Киргизию потребуется заграничный паспорт, изменения вступят в силу с 20 января 2026 года. Об этом сообщила Миграционная служба МВД РФ.
«Данное правило будет действовать независимо от того, с родителями выезжает ребенок в эти страны или с сопровождающими», - отмечается в сообщении.
При этом дети в возрасте от 14 лет и совершеннолетние граждане РФ по-прежнему смогут въезжать в перечисленные государства по внутреннему паспорту России. Дети, выехавшие из страны по свидетельству о рождении до 20 января следующего года, смогут вернуться в РФ по этому же документу.
Ранее в миграционной службе рассказали, что приобретенное по рождению гражданство России не может быть прекращено.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия подписала с Францией договор на поставку 4 млрд кубометров СПГ
- Ядерный вопрос: Почему Ким Чен Ын откажется от переговоров с Трампом
- Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Абхазию и Белоруссию
- Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
- Удар по республиканцам: Чем обернется для Трампа шатдаун в США
- Минтранс планирует апробировать систему идентификации пассажиров к концу года
- В списке локализованных автомобилей для такси не нашли замены Kia и Skoda
- «Последнее, чего хочется»: В Госдепе высказались о втягивании НАТО в войну с РФ
- Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков о ВС России
- Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru