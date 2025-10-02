Венгрия и Франция договорились о поставке 4 млрд кубометров сжиженного природного газа в 2028-2038 годы, соответствующее соглашение подписали венгерская компания MVM и французская Engie. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Министр назвал договор самым долгосрочным для республики.

«Этот... договор гарантирует нам ежегодную закупку 400 миллионов кубометров природного газа в период с 2028 по 2038 год, что в общей сложности составит 4 миллиарда кубометров», - указал Сийярто.

Ранее министр заявил, что Венгрия напрямую закупает нефть из России, при этом ряд других европейских государств покупают сырье тайно, пишет «Свободная пресса».

