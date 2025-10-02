Венгрия подписала с Францией договор на поставку 4 млрд кубометров СПГ
Венгрия и Франция договорились о поставке 4 млрд кубометров сжиженного природного газа в 2028-2038 годы, соответствующее соглашение подписали венгерская компания MVM и французская Engie. Об этом сообщил на пресс-конференции глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
Министр назвал договор самым долгосрочным для республики.
«Этот... договор гарантирует нам ежегодную закупку 400 миллионов кубометров природного газа в период с 2028 по 2038 год, что в общей сложности составит 4 миллиарда кубометров», - указал Сийярто.
Ранее министр заявил, что Венгрия напрямую закупает нефть из России, при этом ряд других европейских государств покупают сырье тайно, пишет «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Венгрия подписала с Францией договор на поставку 4 млрд кубометров СПГ
- Ядерный вопрос: Почему Ким Чен Ын откажется от переговоров с Трампом
- Детям до 14 лет понадобится загранпаспорт для выезда в Абхазию и Белоруссию
- Умер главный редактор «Вечерней Москвы» Александр Куприянов
- Удар по республиканцам: Чем обернется для Трампа шатдаун в США
- Минтранс планирует апробировать систему идентификации пассажиров к концу года
- В списке локализованных автомобилей для такси не нашли замены Kia и Skoda
- «Последнее, чего хочется»: В Госдепе высказались о втягивании НАТО в войну с РФ
- Экс-депутата Мосгордумы обвинили в распространении фейков о ВС России
- Губернатор Калифорнии объявил себя «лидером свободного мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru