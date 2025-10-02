Британия поменяла оттенок красного на флагах США перед визитом Трампа

Компании The Flag Consultancy, официальному поставщику флагов для правительства Великобритании, пришлось поменять оттенок красного на флагах США в преддверии визита американского президента Дональда Трампа. Об этом рассказал газете The Telegraph глава организации Ник Фарли.

Речь идет о полотнах на улице, связывающей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью, и улицах у Виндзорского замка.

«Красный цвет на их флаге более насыщенный, чем на флаге Соединенного Королевства. Американцы решили, что оттенок красного, который мы используем... не подходит им», - рассказал Фарли.

По его словам, американская сторона захотела заменить оттенок на вишневый, и Британии пришлось закупить новые флаги. Всего потребовалось 66 сшитых вручную флагов США, каждый из них стоил около 800 фунтов стерлингов ($1 тысяча). Просьба США обошлась британским налогоплательщикам более чем в 50 тысяч фунтов (около $67 тысяч).

По данным СМИ, американские власти не подтвердили необходимость замены оттенка на флагах.

Дональд Трамп посетил Британию 16-18 сентября, политик в том числе встретился с королем Карлом III, пишет «Свободная пресса».

