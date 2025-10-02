Песков: США не отреагировали на предложение по ДСНВ

США не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина по Договору по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Стрелки Судного дня»: Трампу придется принять предложение Путина по ДСНВ

Ранее Путин предложил по истечении срока договора 5 февраля 2026 года добровольно соблюдать его ограничения еще в течение года, если Соединенные Штаты ответят взаимностью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Как отметил представитель Кремля, Москва и Вашингтон ведут контакты. Однако реакции на российское предложение по ДСНВ еще не было.

