Песков: США не отреагировали на предложение по ДСНВ
2 октября 202511:47
США не отреагировали на предложение президента России Владимира Путина по Договору по стратегическим наступательным вооружениям (ДСНВ). Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Ранее Путин предложил по истечении срока договора 5 февраля 2026 года добровольно соблюдать его ограничения еще в течение года, если Соединенные Штаты ответят взаимностью, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Как отметил представитель Кремля, Москва и Вашингтон ведут контакты. Однако реакции на российское предложение по ДСНВ еще не было.
