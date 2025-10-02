Продажа рекламных площадей на ракетах и инфраструктуре будет полезной для «Роскосмоса». Госкорпорация может разместить на носителях даже названия букмекерских контор, рассказал генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин в разговоре с НСН.



Президент России Владимир Путин разрешил «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах, спутниках и объектах космической инфраструктуры. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Новые инициативы могут принести бюджету до 200 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс». Пушкин назвал эти цифры несерьезными.