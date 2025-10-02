«Фонбет-ракеты?»: Когда ждать рекламу на объектах «Роскосмоса»
«Роскосмос» может получить доход с рекламных интеграций, а заказчики могут быть любыми, заявил НСН Павел Пушкин.
Продажа рекламных площадей на ракетах и инфраструктуре будет полезной для «Роскосмоса». Госкорпорация может разместить на носителях даже названия букмекерских контор, рассказал генеральный директор частной космической компании «КосмоКурс» Павел Пушкин в разговоре с НСН.
Президент России Владимир Путин разрешил «Роскосмосу» размещать рекламу на ракетах, спутниках и объектах космической инфраструктуры. Соответствующий закон вступит в силу с 1 января 2026 года. Новые инициативы могут принести бюджету до 200 миллионов рублей, сообщает «Интерфакс». Пушкин назвал эти цифры несерьезными.
«Я не видел в мире ничего подобного, но 200 миллионов рублей в год — достаточно небольшая цифра. В свое время, когда Россия запускала свои первые ракеты после развала СССР, была серьезная реклама. За нее хорошо платили, но сколько она приносила, я не знаю. Если просто на пустом месте получится зарабатывать деньги, хотя бы рубль, то уже хорошо. Ракета от этого хуже не станет, нагрузка не увеличится. Может быть даже будет аппарат с надписью “Фонбет”. Мы же футбол смотрим и видим такое, почему бы и здесь так не сделать? Все зависит от заказчика, а стоимость размещения достаточно небольшая», — уточнил он.
Ранее глава Института космической политики Иван Моисеев в разговоре с НСН поставил под сомнения планы «Роскосмоса» на будущее.
