Глава СПЧ Фадеев: Денонсация Европейской конвенции не узаконит пытки в России

Договор России с Европой позволял европейским правозащитникам и чиновникам посещать российские пенитенциарные учреждения, выход России из соответствующей конвенции никак не повлияет на деятельность колоний и СИЗО, сказал НСН Валерий Фадеев. 

Денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания не ухудшит положения в российских колониях и СИЗО, так как пытки запрещены Конституцией. Об этом НСН заявил глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев.

Правительство России внесло российскому лидеру Владимиру Путину предложение о лишении юридической силы еще одной европейской конвенции, к которой Москва присоединялась в качестве члена Совета Европы: на рассмотрение парламента предлагается проект денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. По словам Фадеева, денонсация конвенции никак не повлияет на положение дел в России, поскольку пытки прямо запрещены Конституцией.

Меликов попросил взять под контроль дело о пытках мужчины в полиции

«Поскольку мы теперь не входим в Совет Европы, отношения разорваны не только по этой линии, денонсация конвенции ничего не прибавляет и не убавляет. Есть статья 21 Конституции России, в которой прямо написано, что пытки, равно как и любое унижение человеческого достоинства, запрещены. На этой статье Конституции построено все наше законодательство в части, касающейся унижения достоинства человека. А договор с Европой позволял европейским чиновникам и правозащитникам посещать российские колонии и СИЗО. Поскольку они теперь все равно их не посещают, это не имеет никакого значения и никак не повлияет на состояние дел», — сказал Фадеев.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил об обращении к главе МВД России Владимиру Колокольцеву и председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять под контроль расследование по факту обращения дагестанца о пытках в отделе полиции в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Шарифулин
ТЕГИ:ТюрьмыСИЗОКолонииЗаключенныеПыткиРоссияСовет ЕвропыВалерий Фадеев

Горячие новости

Все новости

партнеры