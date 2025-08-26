Денонсация Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания не ухудшит положения в российских колониях и СИЗО, так как пытки запрещены Конституцией. Об этом НСН заявил глава Совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев.

Правительство России внесло российскому лидеру Владимиру Путину предложение о лишении юридической силы еще одной европейской конвенции, к которой Москва присоединялась в качестве члена Совета Европы: на рассмотрение парламента предлагается проект денонсации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания. По словам Фадеева, денонсация конвенции никак не повлияет на положение дел в России, поскольку пытки прямо запрещены Конституцией.