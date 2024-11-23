Удар «Искандера» по МиГ-29 на аэродроме ВСУ попал на видео
В Сети появились кадры уничтожения Вооруженными силами России МиГ-29 ВСУ с помощью ОТРК «Искандер» на аэродроме Днепр. Соответствующее видео опубликовало Министерство обороны РФ.
На кадрах запечатлены удар по объекту и большие клубы дыма.
В ведомстве также рассказали, что 23 ноября в результате удара «Искандером» с применением ракеты с кассетной частью было ликвидировано до 15 человек инженерно-технического состава ВСУ.
До этого ВС РФ сбили три управляемые французские авиационные бомбы Hammer, восемь американских реактивных снарядов HIMARS и 59 БПЛА самолетного типа.
Ранее научный сотрудник сектора военной экономики и инноваций, Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович в интервью НСН рассказал, что у российской ракеты «Орешник» есть ядерный вариант, однако пока не идет речи о крупномасштабном развертывании этих ракет в зоне СВО.
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