«Удалили паразита!»: Депутат Бурматов объяснил признание WWF нежелательным
Никто в России не будет грустить по организации кроме ее сотрудников, которые купались в миллиардных траншах, отметил в эфире НСН депутат Владимир Бурматов.
Всемирный фонд природы (WWF, признан иноагентом и нежелательной организацией в России) использовал экологию как ширму и прикрывался ей для лоббизма интересов ряда корпораций из других стран, заявил первый заместитель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов в интервью НСН. По его словам, заменять организацию, которая занималась паразитированием на экологической повестке, не имеет смысла.
Накануне Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России. По оценке ведомства, «так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность» под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере. Бурматов отметил, что ведомство приняло верное решение.
«То, что касается российских организаций, которые могут заменить WWF… Его не надо заменять. Заменять организацию, которая занималась паразитированием на экологической повестке, использовала экологию как ширму, прикрываясь этим для лоббизма интересов ряда корпораций из других стран и интересов ряда государств… Это все равно, что у вас клещ, вы его удалили и думаете, чем его заменить. Удалили паразита, нормальная гигиена, ничего страшного», - сказал депутат.
Он отметил, что в России никто не будет грустить по организации. Бурматов также рассказал, что сотрудники, работавшие в WWF, «купались в миллиардных траншах».
«WWF своими действиями себя дискредитировала и исчерпала свой потенциал на территории России. Кроме себя самих им винить больше некого, ни Генпрокуратуру, ни российское законодательство. Их такими бы признали абсолютно в любой стране. Никто по ним грустить особо не будет, кроме тех, кто непосредственно в этой организации работал и купался в миллиардных траншах, которые получали. Когда открылось их финансирование, оказалось все очень нарядно. Денег было просто море!», - указал собеседник НСН.
Депутат подчеркнул, что организацию не признавали бы нежелательной на территории РФ и не делали иноагентом, если бы она не наносила вред России.
«Определение Генпрокуратуры – это не вкусовщина, это процессуальное действие, которое совершено. Если организация имеет иностранное финансирование, то она является иноагентом. Если организация преследует цели, которые наносят вред России, то она является нежелательной. Если бы не действия WWF, призванные подорвать целый ряд инфраструктурных серьезных проектов, которые призваны обеспечивать безопасность РФ, в том числе в части обеспечения ресурсами и прочее… То ничего бы этого не было», - резюмировал Бурматов.
В марте WWF признали иноагентом. Минюст РФ объяснил решение тем, что организация получала поддержку от иностранных источников. WWF тогда назвал решение необоснованным и пообещал оспорить его в суде. В организации заявили, что ее деятельность направлена на сохранение биологического разнообразия, и фонд продолжит защищать редкие виды животных в России, сообщает «Радиоточка НСН».
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