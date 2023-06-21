«Удалили паразита!»: Депутат Бурматов объяснил признание WWF нежелательным

Накануне Генпрокуратура признала нежелательной деятельность WWF в России. По оценке ведомства, «так называемая природоохранная и экопросветительская деятельность» под руководством подданного Великобритании Невила Исделла, используется для прикрытия при реализации проектов, формирующих угрозы безопасности России в экономической сфере. Бурматов отметил, что ведомство приняло верное решение.

«То, что касается российских организаций, которые могут заменить WWF… Его не надо заменять. Заменять организацию, которая занималась паразитированием на экологической повестке, использовала экологию как ширму, прикрываясь этим для лоббизма интересов ряда корпораций из других стран и интересов ряда государств… Это все равно, что у вас клещ, вы его удалили и думаете, чем его заменить. Удалили паразита, нормальная гигиена, ничего страшного», - сказал депутат.

Он отметил, что в России никто не будет грустить по организации. Бурматов также рассказал, что сотрудники, работавшие в WWF, «купались в миллиардных траншах».

«WWF своими действиями себя дискредитировала и исчерпала свой потенциал на территории России. Кроме себя самих им винить больше некого, ни Генпрокуратуру, ни российское законодательство. Их такими бы признали абсолютно в любой стране. Никто по ним грустить особо не будет, кроме тех, кто непосредственно в этой организации работал и купался в миллиардных траншах, которые получали. Когда открылось их финансирование, оказалось все очень нарядно. Денег было просто море!», - указал собеседник НСН.

Депутат подчеркнул, что организацию не признавали бы нежелательной на территории РФ и не делали иноагентом, если бы она не наносила вред России.