Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF
Генпрокуратура РФ признала нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF (организация признана в РФ иноагентом).
Как отмечается, ведомство уже направило собранные материалы по фонду в Минюст РФ.
По мнению Гепрокуратуры РФ, организация под руководством подданого Великобритании Н. Исделла создавала под прикрытием природозащитной деятельности проекты угрожающие безопасности в экономической сфере России.
«WWF оказывал материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов», - говорится в сообщении ведомства.
Ранее Генпрокуратура РФ объявила нежелательной правозащитную группу «Агора», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru