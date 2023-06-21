Генпрокуратура признала нежелательной деятельность в России WWF

Генпрокуратура РФ признала нежелательным всемирный фонд дикой природы WWF (организация признана в РФ иноагентом).

Минюст РФ внёс в Greenpeace в список нежелательных НПО

Как отмечается, ведомство уже направило собранные материалы по фонду в Минюст РФ.

По мнению Гепрокуратуры РФ, организация под руководством подданого Великобритании Н. Исделла создавала под прикрытием природозащитной деятельности проекты угрожающие безопасности в экономической сфере России.

«WWF оказывал материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов», - говорится в сообщении ведомства.

Ранее Генпрокуратура РФ объявила нежелательной правозащитную группу «Агора», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости/Игорь Зарембо
ТЕГИ:РоссияПриродаИноагентыГенпрокуратура Рф

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