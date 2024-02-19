UCA: Бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума и составила 57,4%

Уровень бедности в Аргентине в январе достиг 57,4%, что является самым высоким показателем за последние 20 лет. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные экономического университета Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA).

Президент Аргентины Милей запланировал более 300 «шоковых» реформ

Согласно данным, девальвация песо, проведенная недавно президентом Хавьером Милеем, а также последующий рост цен привели к ухудшению ситуации с бедностью. Отмечается, что в конце прошлого года уровень бедности в стране составлял 49,5%.

Отчет также показывает, что по всей Аргентине как минимум 27 миллионов человек живут в бедности, а еще девять миллионов находятся в крайней нужде (при общем населении 47,3 миллиона человек).

Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец в интервью НСН рассказал, что акции протеста рабочих Аргентины против экономических реформ Милея не носят массовый характер и не опасны для власти, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: x.com / Javier Milei
ТЕГИ:БедностьАргентина

Горячие новости

Все новости

партнеры