UCA: Бедность в Аргентине достигла 20-летнего максимума и составила 57,4%

Согласно данным, девальвация песо, проведенная недавно президентом Хавьером Милеем, а также последующий рост цен привели к ухудшению ситуации с бедностью. Отмечается, что в конце прошлого года уровень бедности в стране составлял 49,5%.

Отчет также показывает, что по всей Аргентине как минимум 27 миллионов человек живут в бедности, а еще девять миллионов находятся в крайней нужде (при общем населении 47,3 миллиона человек).

Ранее профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец в интервью НСН рассказал, что акции протеста рабочих Аргентины против экономических реформ Милея не носят массовый характер и не опасны для власти, передает «Радиоточка НСН».

