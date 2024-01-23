Президент Аргентины Милей запланировал более 300 «шоковых» реформ

По данным агентства, аргентинский лидер намерен провести реформы для урегулирования экономической ситуации. В Аргентине уже объявили о девальвации официального курса песо более чем в два раза. Далее в стране планируют запретить любые экспортные ограничения, отказаться от регулирования цен и вмешательства властей в сферы виноделия, туризма, аренды жилья.

«Изменения коснутся и условий труда. Так, испытательный срок увеличат с трех до восьми месяцев, узаконят 12-часовой рабочий день, сократят отпуска по беременности и уходу за ребенком, компенсации увольняемым сотрудникам», — отмечается в материале.

Также в Аргентине хотят сократить министерства, оставив девять вместо 18, снизить энергетические и транспортные субсидии, заморозить инфраструктурные государственные проекты, реализация которых еще не стартовала.

Кроме того, Милей выразил желание перевести Аргентину на доллар, что потребует упразднения Центробанка страны.

Как пишет Associated Press, голосование по реформам лидера Аргентины пройдет 25 января на пленарном заседании нижней палаты Национального конгресса.

