«Шоумен» подготовился: Протесты в Аргентине против реформ Милея сочли неопасными
Милей и его команда хорошо понимали, что экономические реформы вызовут протесты и готовились к этому, отметил историк Лазарь Хейфец.
Акции протеста рабочих Аргентины против экономических реформ президента Хавьера Милея не носят массовый характер и не опасны для власти, заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец в интервью НСН.
Ранее бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер публично высказала мнение о правительстве Милея. Она поделилась статьей «Аргентина в ее третьем долговом кризисе. Ситуационная картина». В одной из глав, посвященных Милею, Киршнер критикует предложенные администрацией «шоумена-экономиста в розовом» (так она назвала президента) меры по жесткому сокращению расходов, с помощью которых президент якобы подвергает население «шоковой ситуации».
При этом на прошлой неделе президент Аргентины Хавьер Милей потерпел свое первое поражение. Его правительству не удалось добиться принятия законопроекта с пакетом реформ в том виде, в котором он задумывался. После избрания Милея рабочие вышли на всеобщую забастовку против экономических реформ. Хейфец считает, что протесты не расшатают ситуацию внутри страны.
«То, что это вызовет такую реакцию какой-то части населения, Милей и его команда хорошо понимали еще до прихода к власти. Они к этому готовились. Еще до начала каких-то выступлений на улице, министр безопасности Патрисия Буллрич объявила о мерах по пресечению уличных демонстраций. Это запрет перегораживать улицы, демонстрации возможны, только если их участники двигаются по тротуару. Даже сам Милей вместе с Буллрич наблюдал за ходом этих демонстраций вживую, не по телевизору. Против этого пакета мер в первую очередь выступает организованное рабочее движение, профсоюзы. Демонстрации начались почти сразу после прихода Милея, на сегодняшний день они не носят массового характера. История Аргентины знает более массовые антиправительственные выступления с заполнением Майской площади перед президентским дворцом», - сказал Хейфец.
При этом он напомнил, что Милей обещал ликвидировать Центробанк Аргентины и перейти с нацвалюты на доллар, но даже не представил эти предложения парламенту.
«Были меры, которые он обещал, но даже не предложил, например ликвидация Центробанка или замена нацвалюты на доллар, что, естественно, изначально не могло пройти. Для того, чтобы перейти на доллары, необходимо иметь серьезные валютные запасы, которых у Аргентины нет. Это меры, которые он даже не предлагал парламенту», - резюмировал собеседник НСН.
Ранее Хавьер Милей представил детальную программу реформ экономики. Она предполагает сокращение расходов, либерализацию и дерегулирование множества отраслей. Оппозиция встретила ее критически.
В частности, президент анонсировал «модернизацию трудового законодательства для облегчения процесса создания реальных рабочих мест» и объявил о приостановке всех строительных проектов, осуществляющихся на бюджетные средства. Всего предложенная Милеем программа предполагает отмену или корректировку более чем 300 законов и нормативных актов, передает «Радиоточка НСН».
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