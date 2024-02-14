«Шоумен» подготовился: Протесты в Аргентине против реформ Милея сочли неопасными

Акции протеста рабочих Аргентины против экономических реформ президента Хавьера Милея не носят массовый характер и не опасны для власти, заявил профессор кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ, доктор исторических наук Лазарь Хейфец в интервью НСН.

Ранее бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер публично высказала мнение о правительстве Милея. Она поделилась статьей «Аргентина в ее третьем долговом кризисе. Ситуационная картина». В одной из глав, посвященных Милею, Киршнер критикует предложенные администрацией «шоумена-экономиста в розовом» (так она назвала президента) меры по жесткому сокращению расходов, с помощью которых президент якобы подвергает население «шоковой ситуации».