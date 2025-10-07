Арестовича объявили в международный розыск
Бывшего советника офиса президента Украины Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявили в международный розыск по делу о призывах к терроризму и распространении фейков о российской армии. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующие материалы.
В августе 2023 года в отношении фигуранта заочно вынесли постановление о привлечении как обвиняемого по статьям о публичных призывах к террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или его пропаганде, а также о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.
«8 сентября 2023 года [Арестович] объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года - в международный розыск», - указано в документах.
Отмечается, что дело против экс-советника возбудили сначала 8 апреля 2022 года по факту распространения фейков, через месяц - по факту преступления террористической направленности. Дела объединили в одно производство.
Между тем МВД России переобъявило в розыск Алексея Арестовича, пишет Ura.ru.
