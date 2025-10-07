Арестовича объявили в международный розыск

В августе 2023 года в отношении фигуранта заочно вынесли постановление о привлечении как обвиняемого по статьям о публичных призывах к террористической деятельности, публичному оправданию терроризма или его пропаганде, а также о распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ.

«8 сентября 2023 года [Арестович] объявлен в розыск, а 13 ноября 2023 года - в международный розыск», - указано в документах.

Отмечается, что дело против экс-советника возбудили сначала 8 апреля 2022 года по факту распространения фейков, через месяц - по факту преступления террористической направленности. Дела объединили в одно производство.

Между тем МВД России переобъявило в розыск Алексея Арестовича, пишет Ura.ru.

