США не оставят Европе выбора: В вопросе поддержки Украины повисла напряженность

СТРАШИЛКИ БАЙДЕНА И ТРАМПА

Подчеркивая важность украинского вопроса для США, президент страны Джо Байден в очередной раз отметил, что руководство России демонстрирует миру агрессивные намерения.

«Хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как видите, (президент России Владимир - прим. НСН) Путин рассчитывает на более крупные призы», — написал американский лидер в своих соцсетях.

Однако комментаторы призвали Байдена сосредоточить больше внимания на вопросах внутренней политики, в числе которых и ситуация на границе США. Некоторые пользователи и вовсе просили Байдена уйти в отставку.

По словам американского сенатора от республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса, в США по-прежнему намерены бороться против России до последнего украинца. При этом американцы осознают, что противостояние может окончиться крахом Украины.

«У меня были разговоры с коллегами-демократами, и они говорят, что хотят бороться с Россией до последней украинской капли крови. Я думаю, если вы действительно спросите этих ребят, они поймут, что это не в интересах Украины», - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Одновременно с этим бывший президент США Дональд Трамп, выступая в воскресенье на предвыборном митинге в Южной Каролине, заявил, что поощрял бы атаки России на страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.

«Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших) делать все, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам», - пояснил Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс поспешил осудить это высказывание, назвав «поощрение вторжений» ужасающим и бездумным. Он также уточнил, что подобные заявления ставят под угрозу американскую национальную безопасность и мировую стабильность.

Позже Трамп еще раз отметил, что американским партнерам по Организации Североатлантического договора (НАТО) следует нарастить помощь Украине.

«Мы оказываем помощь Украине в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов - и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social.