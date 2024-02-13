США не оставят Европе выбора: В вопросе поддержки Украины повисла напряженность
В США продолжают утверждать о важности поддержки Украины, настойчиво призывая партнеров нарастить экономическую помощь Киеву, а в Европе уже готовятся защищать свои интересы самостоятельно.
В сенате Конгресса США поддержали пакетный законопроект о помощи Израилю и Украине, не содержащему положений об ужесточении мер контроля на южной американской границе. Ожидается, что финальное голосование по нему пройдет на текущей неделе. Инициатива предусматривает выделение 61 миллиарда долларов для Украины.
СТРАШИЛКИ БАЙДЕНА И ТРАМПА
Подчеркивая важность украинского вопроса для США, президент страны Джо Байден в очередной раз отметил, что руководство России демонстрирует миру агрессивные намерения.
«Хотите знать, почему Украина важна? Потому что, как видите, (президент России Владимир - прим. НСН) Путин рассчитывает на более крупные призы», — написал американский лидер в своих соцсетях.
Однако комментаторы призвали Байдена сосредоточить больше внимания на вопросах внутренней политики, в числе которых и ситуация на границе США. Некоторые пользователи и вовсе просили Байдена уйти в отставку.
По словам американского сенатора от республиканской партии Джеймса Дэвида Вэнса, в США по-прежнему намерены бороться против России до последнего украинца. При этом американцы осознают, что противостояние может окончиться крахом Украины.
«У меня были разговоры с коллегами-демократами, и они говорят, что хотят бороться с Россией до последней украинской капли крови. Я думаю, если вы действительно спросите этих ребят, они поймут, что это не в интересах Украины», - сказал он в интервью журналисту Такеру Карлсону.
Одновременно с этим бывший президент США Дональд Трамп, выступая в воскресенье на предвыборном митинге в Южной Каролине, заявил, что поощрял бы атаки России на страны НАТО, если бы те отказались выполнять финансовые обязательства перед альянсом.
«Нет, я не буду вас защищать. Более того, я бы поощрял их (нападавших) делать все, что им вздумается. Вы должны платить. Вы должны платить по счетам», - пояснил Трамп.
Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс поспешил осудить это высказывание, назвав «поощрение вторжений» ужасающим и бездумным. Он также уточнил, что подобные заявления ставят под угрозу американскую национальную безопасность и мировую стабильность.
Позже Трамп еще раз отметил, что американским партнерам по Организации Североатлантического договора (НАТО) следует нарастить помощь Украине.
«Мы оказываем помощь Украине в объемах, превышающих на 100 миллиардов помощь стран НАТО. У нас нет никого, кого они уважали бы, они при этом настаивают на том, чтобы платить гораздо меньше нашего. Довольно, НАТО должно выровнять уровень своих расходов - и они сделают это, если их хорошо попросить об этом», - написал он в принадлежащей ему соцсети Truth Social.
ЕВРОПА УЖЕ ПЛАТИТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ НУЖНО
На слова экс-президента США отреагировали в Европе. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас назвала его высказывания «будильником» для некоторых стран ЕС. Она предположила, что европейские страны должны увеличить расходы на оборону и дать четкий сигнал, что они смогут защитить друг друга
«Я надеюсь, что мы все начнем вкладываться больше и вместе станем сильнее», - заметила Каллас.
Впрочем большая часть европейских политиков смотрят на высказывания Трампа с куда меньшим оптимизмом. По данным Washington Post, заявление экс-президента США о планах поощрять атаки России вызвали серьезные беспокойства в Европе.
«Все должны посмотреть это видео Трампа, а затем понять, что у Европы скоро может не остаться другого выбора, кроме как защищаться самостоятельно», - написал в соцсетях депутат бундестага Норберт Реттген.
О том, что власти Германии опасаются сокращения военной помощи Украине со стороны США, сообщают и «Известия». Как пишет издание со ссылкой на депутата комитета обороны бундестага Герольда Оттена, в ФРГ допускают возможность, что победа Трампа на выборах вынудит Берлин больше тратить на поддержку Киева. На этом фоне, в частности, Польша, Германия и Франция рассматривают возможность укрепления военно-политического взаимодействия.
«Германия уже платит больше, чем должна была. Многие в ЕС не хотят и не могут делить расходы с ФРГ», - добавил немецкий политик.
Ранее американская газета Politico уже сообщала о том, что канцлер Германии Олаф Шольц во время последней поездки в США старался отговорить партнеров от намерения сократить помощь Киеву или вовсе отказаться от нее. Пытаясь убедить, а не упрекнуть, он среди прочего говорил о неделимой безопасности НАТО и неизменно твердой позиции Берлина.
Председатель фракции «Альтернатива для Германии» в парламенте Баварии, адвокат Ульрих Зингер после публикации интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону в беседе НСН рассказал, что многие в Германии верят Путину, но западные СМИ делают все для того, чтобы люди не услышали эту правду.
«СМИ уже заявляют, что интервью – это пропаганда. Но на Западе есть очень много людей, которые хотят услышать Путина и построить свое личное мнение. Нужно включать мозги самому и понять, что, возможно, Америка не права, Россия не совсем права... В конце концов, понять, что надо мириться, договориться и уважать друг друга. Это единственный выход», - сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский тем временем планирует очередную поездку в страны Западной Европы. Как сообщает агентство Bloomberg, в ближайшее время он посетит Германию и Францию, где попытается убедить ускорить выделение военной помощи. По данным издания, Зеленский также намерен принять участие в ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности. Впрочем, эти планы киевского лидера пока официально не подтверждены.
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