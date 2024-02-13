Маск заявил о безрезультатности финансовой помощи США Украине
13 февраля 202405:21
Предоставление Киеву новых денег на военные нужды не помогают украинским Вооруженным силам, сообщил в соцсети X американский миллиардер Илон Маск.
«Полагаю, действительно необходимо принимать во внимание, что эти расходы не помогают Украине, продление конфликта не помогает Украине», — заявил бизнесмен.
Ранее Маск раскритиковал Джо Байдена за финансирование конфликта на Украине и процитировал Данилу Багрова из фильма «Брат-2» после интервью президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru