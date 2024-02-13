Маск заявил о безрезультатности финансовой помощи США Украине

«Полагаю, действительно необходимо принимать во внимание, что эти расходы не помогают Украине, продление конфликта не помогает Украине», — заявил бизнесмен.

Ранее Маск раскритиковал Джо Байдена за финансирование конфликта на Украине и процитировал Данилу Багрова из фильма «Брат-2» после интервью президента РФ Владимира Путина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

